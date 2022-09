W ubiegłym tygodniu prokuratura w Hadze zwróciła się do sądu o umorzenie 53 spraw karnych, motywując to tym, iż brakuje jej kadr, co uniemożliwia prowadzenie spraw - przekazuje holenderska gazeta "Trouw".

Śledztwa, które planuje się porzucić dotyczą głównie narkotyków i konfiskat, wynika z informacji rzecznika prokuratury. Jak podaje "Trouw", takich sytuacji jest więcej.

Ze względu na braki kadrowe rezygnuje się z procesów

W Geldrii przeszło tysiąc przestępców, którzy mieli zostać osądzeni, uniknęło więzienia, ponieważ ze względu na problemy kadrowe sądów prokuratura zrezygnowała z oskarżenia. "Po prostu jest zbyt mało sędziów, którzy mogą zajmować się sprawami" - podaje dziennik.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ: Holandia: Śmierć Polaka na festiwalu w Bredzie. Nowe fakty

"Dotyczy to przestępstw zagrożonych karą do roku więzienia, takich jak kradzieże, wandalizm lub wykroczenia drogowe" - informuje gazeta.

"Trouw" podkreśla, że prócz tego, że sprawiedliwość nie zostaje wymierzona, ofiary tracą szansę na odszkodowanie. "Niedobór personelu w Holandii zaczyna teraz również wpływać na praworządność" - ocenia gazeta.