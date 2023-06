W Grecji znaleziono ciało zaginionej Polki. Policja czeka na identyfikację

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Greckie media informują, że na wyspie Kos, przy drodze między Tigaki a Marmari, odnaleziono ciało młodej kobiety i wiele wskazuje, że jest to zaginiona Polka. Z medialnych doniesień wynika, że ciało kobiety było nagie i zawinięte w czarną torbę, jednak są to informacje niepotwierdzone przez policję. CNN Greece pisze z kolei o zwłokach w ubraniu i w stanie zaawansowanego rozkładu. Wiele greckich źródeł donosi, że władze zidentyfikowały już 27-latkę, a teraz oczekują, aż zrobi to rodzina. Do zaginięcia młodej kobiety doszło 12 czerwca. W sprawie aresztowano 32-letniego obywatela Bangladeszu. W sobotę postawiono mu zarzut uprowadzenia młodej Polki.

Zdjęcie Miejsce, w którym odnaleziono ciało należące najprawdopodobniej do młodej Polki / YouTube /Proto Thema /