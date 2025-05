Władimir Putin , który zapowiedział pracę z Ukrainą nad memorandum na temat przyszłych negocjacji i ewentualnego rozejmu na ograniczony czas, nie zrezygnował ze swoich postulatów "wyeliminowania podstawowych przyczyn kryzysu" (Kreml rozumie przez to m.in. demilitaryzację i "denazyfikację" Ukrainy) - zaznacza "Financial Times".

Anonimowy rozmówca stwierdził też, że jasne jest, że Trump nie jest gotowy do wywarcia większej presji na Putina, by skłonić go do negocjacji w dobrej wierze.