W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała o tymczasowym zawieszeniu swobodnego przemieszczania się z Hiszpanią w ramach strefy Schengen, przywracając kontrole graniczne.

Władze Danii i Finlandii także opowiedzieli się za zaostrzeniem lub zawieszeniem zasad Schengen z powodu sytuacji w Ceucie.

Premier Czech opowiedział się za natychmiastowym zamknięciem strefy Schengen dla Hiszpanii, a premier Słowacji zaoferował wsparcie w ochronie granicy.

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Ceuta to hiszpańska eksklawa na terytorium Maroka. Miasto zamieszkuje na co dzień ponad 80 tysięcy osób.

Giorgia Meloni oświadczyła na platformie X, że włoski rząd podjął decyzję o "czasowym zawieszeniu obowiązującego w ramach strefy Schengen swobodnego ruchu w połączeniach morskich i lotniczych z Hiszpanią oraz o przywróceniu kontroli granicznych".

"Jest to nadzwyczajny środek, przyjęty w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobieżenia możliwym konsekwencjom dla naszego kraju" - zaznaczyła.

Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares zapewnił w reakcji na ren krok, że integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana.

"Ceuta nie korzysta ze swobody przemieszczania się do pozostałej strefy Schengen. Mimo to poprosiłem wczoraj ministra spraw wewnętrznych, by wzmocnił kontrole na naszej granicy z Hiszpanią, jeśli to będzie potrzebne. Rozmieszczone są cztery jednostki sił mobilnych, samoloty i drony" - poinformował z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron.

Portugalia z kolei wzmacnia siły bezpieczeństwa na wybrzeżu z obawy przed imigrantami z Ceuty. Portugalski premier Luis Montenegro podał, że wzmocnienie sił na wybrzeżu dotyczy też południowych portów morskich.

"Hiszpania całkowicie zawiodła". Liderzy o sytuacji w Ceucie

Za zawieszeniem współpracy z Hiszpanią w ramach Schengen opowiedziała się także premier Danii Mette Frederiksen. "Nie akceptujemy powtórki z 2015 roku (kiedy w Europie doszło do kryzysu migracyjnego - red.). Nie trzeba dodawać, że UE musi natychmiast podjąć wszelkie niezbędne kroki i rozważyć wszystkie opcje, w tym zawieszenie współpracy w ramach Schengen" - napisała w oświadczeniu dla mediów.

Podobną opinię wyraziła minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen, która napisała, że "Hiszpania całkowicie zawiodła w ochronie zewnętrznej granicy strefy Schengen przed infiltracją". "Rozpoczęłam przygotowania do przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych" - dodała.

Napływ imigrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty wywołał poruszenie także we Francji, również wśród tych polityków, którzy chcą startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Marine Le Pen, która reprezentuje skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), wezwała do wzmocnienia kontroli na granicach.

"W 2027 roku położymy kres temu szaleństwu, ograniczając swobodny przepływ w strefie Schengen wyłącznie do obywateli UE" - napisała na X.

Chaos w Ceucie. Szturm migrantów, dziesiątki ofiar

Również premier Czech Andrej Babisz oświadczył, że strefa Schengen powinna "zostać natychmiast zamknięta dla Hiszpanii". Nazwał on absolutnym skandalem to, że kraj członkowski Unii Europejskiej może prowadzić politykę migracyjną opartą na legalizacji pobytu nielegalnych migrantów w momencie, gdy podejście UE jest odwrotne.

Zdaniem Babisza powtarza się historia z 2015 roku, kiedy rząd niemiecki złagodził przepisy imigracyjne. Według premiera Czech Hiszpania postępuje teraz tak samo, a powodem są zbliżające się wybory.

Premier Słowacji Robert Fico zadeklarował z kolei, że jego kraj oferuje Hiszpanii siły policyjne i sprzęt niezbędny do ochrony granic. W ocenie tego polityka wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen nie jest rozwiązaniem.

O sytuacji w Ceucie rozpisywały się międzynarodowe media, w tym m.in. te niemieckie. "Ceuta jest zapowiedzią tego, co może spotkać całą Europę" - pisze "Sueddeutsche Zeitung". "Kryzys w Ceucie dotyczy całej Europy" - uważa z kolei "Die Welt".

Kanclerz Friedrich Merz oświadczył natomiast, że "ochrona zewnętrznych granic UE ma kluczowe znaczenie dla zwalczania nielegalnej migracji".

Zgodnie z informacjami agencji EFE w ostatnich dniach do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło około 60 tys. migrantów, spośród których 53 tys. dobrowolnie wróciło już do Maroka. W wodach u wybrzeży Ceuty odnaleziono 57 ciał osób, które poniosły śmierć podczas prób przedostania się do hiszpańskiej eksklawy.

Źródła: EFE, Reuters





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