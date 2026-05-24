W skrócie Jeszcze w niedzielę może zostać osiągnięte porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a liczba spornych kwestii została ograniczona do maksymalnie dwóch.

Stany Zjednoczone i Iran negocjują zakończenie konfliktu zbrojnego, a głównym punktem spornym pozostaje kwestia nuklearna i zapasy wysoko wzbogaconego uranu w Iranie.

W rozmowach mediacyjnych biorą udział Pakistan i Turcja, które wspierają proces i deklarują pomoc we wdrażaniu potencjalnego porozumienia.

Stany Zjednoczone oraz Iran negocjują warunki zakończenia konfliktu zbrojnego. Formalnie od 8 kwietnia między państwami obowiązuje zawieszenie broni.

Przebywający z wizytą dyplomatyczną w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział nieco enigmatycznie, że "więcej informacji na temat sytuacji w Iranie można spodziewać się dzisiaj".

- W ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości - przekazał. Wcześniej Donald Trump sugerował, że "porozumienie z Iranem zostało w dużym stopniu wynegocjowane".

Iran blokuje cieśninę Ormuz. Marco Rubio: Osiągnięto pewien postęp

Marco Rubio przypomniał, że Biały Dom opowiada się za zakazem posiadania broni jądrowej przez Iran. W tym punkcie obie strony sporu prezentują skrajnie odmienne stanowiska.

- W ciągu ostatnich 48 godzin osiągnięto pewien postęp w zarysie planu, który może rozwiązać sytuację w cieśninie Ormuz - dodał sekretarz stanu USA. Przypomnijmy, zablokowanie tego szlaku doprowadziło do globalnego wzrostu cen paliw.

Strona irańska i amerykańska w pierwszej kolejności chcą zawrzeć wstępne porozumienie. Na drodze do jego zatwierdzenia stoją jeden lub dwa nierozwiązane punkty sporne - podała agencja Tasnim. Dalsze negocjacje obejmowałyby palące kwestie.

Jedną z nich jest sprawa zapasów wysoko wzbogaconego uranu. - Kwestia nuklearna zostanie poruszona w negocjacjach ostatecznej umowy. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie wywozu z Iranu wysoko wzbogaconego uranu - przekazało w rozmowie z agencją Reutera zaznajomione ze sprawą źródło irańskie.

Konflikt USA - Iran. Pakistan mediatorem, pomoc oferuje Turcja

W negocjacje między zwaśnionymi stronami włączył się Pakistan. W nocy z soboty doszło do kluczowego spotkania. - Dzisiejsza, ważna rozmowa pod przewodnictwem Donalda Trumpa to znaczący krok w stronę pokoju - poinformował szef pakistańskiej dyplomacji Ishak Dar.

- Rezultaty uzyskane w czasie negocjacji dają powody do optymizmu, że osiągnięcie trwałego pokoju jest w zasięgu ręki - dodał Dar.

Głos w sprawie zabrał również przedstawiciel Turcji. "Turcja jest gotowa udzielić wszelkiego rodzaju wsparcia podczas wdrażania potencjalnego porozumienia z Iranem" - podkreślono w komunikacie biura prezydenta Recepa Erdogana.

Źródło: Reuters, Tasnim





