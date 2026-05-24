"W ciągu najbliższych godzin". Możliwy przełom między zwaśnionymi państwami
Jeszcze w niedzielę może dojść do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem - ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Na stole leżą maksymalnie dwie sporne kwestie - donoszą media. Wstępne porozumienie ma być punktem wyjścia do dalszych, bardziej zaawansowanych negocjacji. Teheran podtrzymuje weto wobec jednego z żądań Waszyngtonu.
W skrócie
- Jeszcze w niedzielę może zostać osiągnięte porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a liczba spornych kwestii została ograniczona do maksymalnie dwóch.
- Stany Zjednoczone i Iran negocjują zakończenie konfliktu zbrojnego, a głównym punktem spornym pozostaje kwestia nuklearna i zapasy wysoko wzbogaconego uranu w Iranie.
- W rozmowach mediacyjnych biorą udział Pakistan i Turcja, które wspierają proces i deklarują pomoc we wdrażaniu potencjalnego porozumienia.
Stany Zjednoczone oraz Iran negocjują warunki zakończenia konfliktu zbrojnego. Formalnie od 8 kwietnia między państwami obowiązuje zawieszenie broni.
Przebywający z wizytą dyplomatyczną w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział nieco enigmatycznie, że "więcej informacji na temat sytuacji w Iranie można spodziewać się dzisiaj".
- W ciągu najbliższych kilku godzin możliwe są dobre wiadomości - przekazał. Wcześniej Donald Trump sugerował, że "porozumienie z Iranem zostało w dużym stopniu wynegocjowane".
Iran blokuje cieśninę Ormuz. Marco Rubio: Osiągnięto pewien postęp
Marco Rubio przypomniał, że Biały Dom opowiada się za zakazem posiadania broni jądrowej przez Iran. W tym punkcie obie strony sporu prezentują skrajnie odmienne stanowiska.
- W ciągu ostatnich 48 godzin osiągnięto pewien postęp w zarysie planu, który może rozwiązać sytuację w cieśninie Ormuz - dodał sekretarz stanu USA. Przypomnijmy, zablokowanie tego szlaku doprowadziło do globalnego wzrostu cen paliw.
Strona irańska i amerykańska w pierwszej kolejności chcą zawrzeć wstępne porozumienie. Na drodze do jego zatwierdzenia stoją jeden lub dwa nierozwiązane punkty sporne - podała agencja Tasnim. Dalsze negocjacje obejmowałyby palące kwestie.
Jedną z nich jest sprawa zapasów wysoko wzbogaconego uranu. - Kwestia nuklearna zostanie poruszona w negocjacjach ostatecznej umowy. Nie osiągnięto porozumienia w sprawie wywozu z Iranu wysoko wzbogaconego uranu - przekazało w rozmowie z agencją Reutera zaznajomione ze sprawą źródło irańskie.
Konflikt USA - Iran. Pakistan mediatorem, pomoc oferuje Turcja
W negocjacje między zwaśnionymi stronami włączył się Pakistan. W nocy z soboty doszło do kluczowego spotkania. - Dzisiejsza, ważna rozmowa pod przewodnictwem Donalda Trumpa to znaczący krok w stronę pokoju - poinformował szef pakistańskiej dyplomacji Ishak Dar.
- Rezultaty uzyskane w czasie negocjacji dają powody do optymizmu, że osiągnięcie trwałego pokoju jest w zasięgu ręki - dodał Dar.
Głos w sprawie zabrał również przedstawiciel Turcji. "Turcja jest gotowa udzielić wszelkiego rodzaju wsparcia podczas wdrażania potencjalnego porozumienia z Iranem" - podkreślono w komunikacie biura prezydenta Recepa Erdogana.
Źródło: Reuters, Tasnim