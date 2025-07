- Niemcy i Stany Zjednoczone podejmą decyzję o wysłaniu dwóch amerykańskich systemów rakietowych Patriot do Ukrainy w ciągu kilku dni lub tygodni - powiedział minister obrony Boris Pistorius po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem w Waszyngtonie.

Trump mówił, że niektóre - albo wszystkie - z 17 systemów Patriot zamówionych przez sojuszników mogłyby zostać wysłane do Ukrainy "bardzo szybko" . Odnosząc się do tych słów niemiecki minister powiedział, że wraz z Hegsethem uzgodnili, że nie będą podawać liczb dotyczących tej sprawy.

Jak informuje agencja Reutera, szef niemieckiego resortu obrony oznajmił również, że Niemcy wysłały do Stanów Zjednoczonych list z prośbą o ewentualny zakup rakiet dalekiego zasięgu Typhoon .

Agencja AFP podaje z kolei, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, iż Niemcy odegrają "decydującą rolę" w nowym porozumieniu zawartym między NATO a Stanami Zjednoczonymi w celu dostarczenia Ukrainie broni do walki z inwazją Rosji .

"Prezydent USA Donald Trump podjął dziś ważny krok" - napisał Merz w oświadczeniu. "Prezydent Trump i ja rozmawialiśmy o tym kilka razy w ciągu ostatnich kilku dni. Zapewniłem go, że Niemcy odegrają decydującą rolę " - dodał niemiecki kanclerz.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek podczas spotkania w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte , że Stany Zjednoczone będą sprzedawać sojusznikom z NATO uzbrojenie, które zostanie następnie wysłane do Ukrainy. Proces będzie koordynowany przez szefa Sojuszu.

Trump informował, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy obrony powietrznej Patriot , których Kijów potrzebuje do odpierania rosyjskich ataków. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że pomoc dla strony ukraińskiej obejmie różne rodzaje uzbrojenia, nie tylko Patrioty.

Serwis stacji CNN, powołując się na źródło bliskie sprawie, podał, że - oprócz Patriotów - USA mogą sprzedać sojusznikom pociski krótkiego zasięgu, rakiety średniego zasięgu powietrze-powietrze oraz amunicję do haubic .

Wcześniej portal Axios napisał, że wśród broni przekazanej Ukrainie ma znaleźć się także broń ofensywna i mogą to być rakiety dalekiego zasięgu, dające możliwość atakowania celów w głębi Rosji. Axios zwrócił uwagę, że do tej pory administracja Trumpa sprzeciwiała się przekazywaniu tego typu broni Ukrainie, ponieważ nie chciała prowadzić do dalszej eskalacji.