W skrócie Szef Rady Europejskiej Antonio Costa skrytykował Wołodymyra Zełenskiego za wypowiedź skierowaną do Viktora Orbana dotyczącą blokowania przez Węgry unijnych funduszy dla Ukrainy.

Między Kijowem a Budapesztem panuje napięcie z powodu przerwania dostaw rosyjskiej ropy na Węgry wywołanego awarią rurociągu Przyjaźń.

Unia Europejska i Ukraina mają współpracować nad naprawą rurociągu, a Zełenski przyjął ofertę Brukseli dotyczącą wsparcia technicznego i finansowania.

Między Kijowem a Budapesztem od tygodni panuje duże napięcie w wyniku przerwania dostaw rosyjskiej ropy na Węgry. Powodem tego jest awaria ropociągu Przyjaźń, którego przepompownia w Brodach została trafiona podczas jednego z rosyjskich ataków.

Premier Węgier Viktor Orban oskarża prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o to, że nie chce naprawić szkód.

Zarówno Budapeszt, jak i Bratysława uzależniają swoją zgodę na 20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji oraz udzielenie Ukrainie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro od tego, by przywrócić tranzyt.

Węgry-Ukraina. Zełenski o Orbanie: "Niech nasze chłopaki do niego dzwonią"

Takie postawienie sprawy nie spodobało się Zełenskiemu, który zasugerował, że jeśli unijne pieniądze będą blokowane, przekaże adres Orbana swoim wojskowym.

- Mamy nadzieję, że jedna osoba w Unii Europejskiej nie będzie blokować 90 mld euro lub pierwszej transzy z 90 mld i że ukraińscy żołnierze będą mieli broń. W przeciwnym razie podamy adres tego człowieka naszym siłom zbrojnym i niech nasze chłopaki do niego dzwonią i rozmawiają z nim w swoim języku - powiedział prezydent Ukrainy podczas konferencji prasowej 5 marca.

Szef Rady Europejskiej dyscyplinuje prezydenta Ukrainy. "Nie możemy zaakceptować"

Do ukraińsko-węgierskich przepychanek odniósł się przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Zaznaczył, że blokowanie przez rząd w Budapeszcie pieniędzy dla Kijowa jest "absolutnie nie do przyjęcia".

Costa zganił też Zełenskiego za wspomnianą wyżej wypowiedź. - Oczywiście nie możemy zaakceptować sytuacji, w której ktoś - nawet w chwili emocjonalnego uniesienia - zwraca się w nieodpowiedni sposób do szefa rządu państwa członkowskiego Unii Europejskiej - powiedział Costa, cytowany przez "Die Welt".

W sprawie reagował wcześniej też rzecznik KE Olof Gill. Ocenił on, że język, po który sięgnął Zełenski, jest niedopuszczalny i nieakceptowalny.

Awaria ropociągu Przyjaźń. Zełenski przyjął ofertę UE

Jednocześnie Unia Europejska i Ukraina mają nawiązać współpracę, której celem jest ponowne otwarcie ropociągu Przyjaźń. We wtorek Zełenski poinformował, że przyjmuje ofertę Brukseli w sprawie wsparcia technicznego i finansowania, żeby zakończyć naprawę.

W liście do szefów unijnych instytucji, Komisji Europejskiej - Ursuli von der Leyen i Rady Europejskiej - Antonio Costy Zełenski przekazał, że uszkodzenia spowodowane rosyjskim atakiem z końca stycznia są poważniejsze niż poprzednio ze względu na to, że objęły kluczową przepompownię.

- Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe - podkreślił prezydent Ukrainy.

Zełenski poinformował, że awaria zostanie usunięta w około półtora miesiąca.

Źródła: Reuters, "Die Welt"

