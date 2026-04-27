W Bangladeszu 14 osób zginęło od piorunów. Eksperci wskazują na wylesienie
Co najmniej 14 osób, w tym dwójka dzieci, zginęło w weekend w Bangladeszu w wyniku uderzeń piorunów w trakcie gwałtownych burz - poinformowały w poniedziałek lokalne władze. Ofiary śmiertelne odnotowano w kilku regionach kraju.
Większość ofiar to rolnicy i inne osoby pracujące na otwartych przestrzeniach. Kilka osób zostało rannych i przewiezionych do pobliskich szpitali. Niektóre z nich znajdują się w stanie krytycznym.
Do wypadków doszło w siedmiu dystryktach. Najwięcej ofiar odnotowano w dystrykcie Gaibandha w prowincji Rangpur na północy kraju, gdzie zginęło pięć osób w tym dwoje dzieci - przekazał w rozmowie z agencją Anadolu Muhammad Rakib z lokalnej policji.
Poza tym po dwie osoby zginęły w dystryktach Thakurgaon, Sirajganj i Jamalpur, a po jednej osobie w dystryktach Panchagarh, Natore i Bogra.
Gwałtowne burze w Bangladeszu. 14 ofiar uderzeń pioruna
Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę ofiar burz w Bangladeszu, co wiążą m.in. z postępującym wylesianiem. W 2016 roku w ciągu jednego miesiąca zginęło ponad 200 osób, z czego 82 w ciągu jednej doby.
Bangladeska organizacja Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum informuje, że tylko w ubiegłym roku w kraju z powodu uderzeń piorunów zginęło 330 osób.
Burze są szczególnie częstym zjawiskiem w miesiącach przed okresem monsunowym, od kwietnia do czerwca. W ostatnich dniach Bangladesz zmagał się wysokimi temperaturami, w związku z czym weekendowym opadom towarzyszyły gwałtowne burze. Służby meteorologiczne ostrzegają, że w nadchodzących dniach w niektórych częściach kraju nadal mogą występować opady i burze.