W skrócie Co najmniej 14 osób zginęło w Bangladeszu podczas gwałtownych burz w wyniku uderzeń piorunów, o czym poinformowały lokalne władze.

Większość ofiar to rolnicy i osoby pracujące na otwartych przestrzeniach, a do śmiertelnych wypadków doszło w siedmiu dystryktach, w tym najwięcej w Gaibandha.

Eksperci wskazują na rosnącą liczbę ofiar w wyniku burz i podają, że tylko w ubiegłym roku od uderzeń piorunów w kraju zginęło 330 osób.

Większość ofiar to rolnicy i inne osoby pracujące na otwartych przestrzeniach. Kilka osób zostało rannych i przewiezionych do pobliskich szpitali. Niektóre z nich znajdują się w stanie krytycznym.

Do wypadków doszło w siedmiu dystryktach. Najwięcej ofiar odnotowano w dystrykcie Gaibandha w prowincji Rangpur na północy kraju, gdzie zginęło pięć osób w tym dwoje dzieci - przekazał w rozmowie z agencją Anadolu Muhammad Rakib z lokalnej policji.

Poza tym po dwie osoby zginęły w dystryktach Thakurgaon, Sirajganj i Jamalpur, a po jednej osobie w dystryktach Panchagarh, Natore i Bogra.

Gwałtowne burze w Bangladeszu. 14 ofiar uderzeń pioruna

Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę ofiar burz w Bangladeszu, co wiążą m.in. z postępującym wylesianiem. W 2016 roku w ciągu jednego miesiąca zginęło ponad 200 osób, z czego 82 w ciągu jednej doby.

Bangladeska organizacja Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum informuje, że tylko w ubiegłym roku w kraju z powodu uderzeń piorunów zginęło 330 osób.

Burze są szczególnie częstym zjawiskiem w miesiącach przed okresem monsunowym, od kwietnia do czerwca. W ostatnich dniach Bangladesz zmagał się wysokimi temperaturami, w związku z czym weekendowym opadom towarzyszyły gwałtowne burze. Służby meteorologiczne ostrzegają, że w nadchodzących dniach w niektórych częściach kraju nadal mogą występować opady i burze.

