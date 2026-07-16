W skrócie W 25 z 36 krajów badanych przez Pew Research Center odnotowano lepsze opinie o Chinach niż o Stanach Zjednoczonych.

W Polsce 49 procent ankietowanych wyraziło pozytywną opinię o USA, a 39 procent o Chinach.

W 22 z 36 krajów i terytoriów zaufanie do Xi Jinpinga było wyższe niż do Donalda Trumpa.

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Jak wynika z sondażu Pew Research Center, lepsze zdanie o Chinach niż o Stanach Zjednoczonych mają między innymi sąsiedzi Amerykanów - Kanadyjczycy oraz Meksykanie.

USA są postrzegane bardziej pozytywnie niż Chiny w 11 z 36 przebadanych krajów. Chodzi m.in. o Polskę, w przypadku której wskaźnik z poziomu 92 proc. w 2023 roku spadł do 49 proc. Pozytywną opinię o Chinach zadeklarowało 39 proc. pytanych.

Chiny postrzegane lepiej niż USA? "Pierwszy raz od 20 lat"

Wśród państw, które mają lepsze zdanie na temat Waszyngtonu znalazły się także: Filipiny, Korea Południowa, Indie, Japonia oraz Izrael. Kraje o niemal równym poziomie sympatii do obu państw to m.in.: Brazylia, Ghana oraz Węgry.

- To pierwszy raz od około 20 lat, odkąd Pew Research śledzi globalne opinie, kiedy Chiny są postrzegane bardziej pozytywnie niż Stany Zjednoczone - powiedziała Laura Silver, zastępca dyrektora ds. badań Global Attitudes Research w Pew Research Center.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku Chin zauważalna jest tendencja wzrostowa, a Stany Zjednoczone tracą, zwłaszcza w oczach sojuszniczych narodów, jak Japończycy, Koreańczycy, Holendrzy czy Włosi.

Jak czytamy w opracowaniu wyników badania, jednym z obszarów, w których USA wciąż zdobywają wyższe oceny niż Chiny, są wolności osobiste.

Szczególnie silne przekonanie na ten temat mają Izraelczycy. 80 proc. z nich twierdzi, że USA szanują wolność swoich obywateli, podczas gdy 15 proc. uważa to samo o Państwie Środka.

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Sondaż zbadał także zaufanie do przywódców USA oraz Chin. Poglądy mieszkańców 22 z 36 krajów i terytoriów okazały się bardziej przychylne chińskiemu przywódcy Xi Jinpingowi niż prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

W Polsce 29 proc. badanych wskazało, że amerykański przywódca postępuje właściwie w sprawach ogólnoświatowych. Na przywódcę ChRL wskazało 17 proc. pytanych.

Lepsze zdanie o Trumpie niż o Xi mają także mieszkańcy takich państw jak Argentyna, Nigeria, Brazylia, Kolumbia, Filipiny, Izrael czy Węgry.

Źródło: Associated Press





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