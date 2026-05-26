Von der Leyen wskazuje "celową strategię Rosji": To nie odosobnione przypadki

Paweł Sekmistrz

- To celowa strategia Rosji, mająca na celu destabilizację naszych demokratycznych społeczeństw - powiedziała Ursula von der Leyen, komentując przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich przez drony. Wskazała jednocześnie, że incydenty "ujawniły słabości" europejskiej obrony.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Bezzałogowy dron bojowy lecący na tle nieba, widoczny między gałęziami drzew i linią wysokiego napięcia.
Ursula von der Leyen wskazuje na nową strategię RosjiPhoto by KYRYLO CHUBOTIN / NurPhotoAFP

W skrócie

  • Ursula von der Leyen oceniła incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich jako celową próbę destabilizacji Europy przez Rosję.
  • Według szefowej Komisji Europejskiej, przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej wykazały słabości europejskich systemów obronnych.
  • Na Litwie, Łotwie i w Estonii w ostatnich tygodniach doszło do kilku alarmów dronowych i naruszeń przestrzeni powietrznej, co skutkowało m.in. dymisją ministra obrony Łotwy oraz zestrzeleniem drona przez wojska NATO.
Mianem "próby destabilizacji" określiła we wtorek w Wilnie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen incydenty z udziałem dronów, jakie miały miejsce w ostatnich dniach m.in. na Litwie i Łotwie.

- Ludzie w krajach bałtyckich doświadczają tego, co wielu uważało za coś z innej epoki - mówiła, odnosząc się do alarmów dronowych, w wyniku których ludność na Litwie proszona była o udanie się do schronów.

"Celowa strategia Rosji". Von der Leyen o alarmach dronowych w Europie

- To nie są odosobnione przypadki. To celowa strategia Rosji, mająca na celu destabilizację naszych demokratycznych społeczeństw - oceniła von der Leyen podczas briefingu prasowego zorganizowanego wspólnie z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.

Jak nadmieniła szefowa KE, doświadczenia krajów bałtyckich z ostatnich dni mogą wkrótce stać się udziałem pozostałych regionów Europy. Jednocześnie zaznaczyła, że "podobnie jak na polach bitwy w Ukrainie", Rosja ponosi porażkę w kwestiach prób osłabienia stabilności na Starym Kontynencie.

Wskazała również, że przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej krajów europejskich przez rosyjskie drony ujawniła pewne słabości w mechanizmach obronnych.

Incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich

W ostatnich tygodniach kilkukrotnie dochodziło do naruszenia przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, gdy ukraińskie drony - zakłócane przez Rosję - zmieniały kurs. W czwartek na Litwie ogłoszono czerwony alert po wykryciu co najmniej dwóch obcych dronów w przestrzeni powietrznej.

Tego samego dnia jeden dron został wykryty na Łotwie, gdzie również ogłoszono alert. Wcześniej bezzałogowce uderzyły również m.in. w puste zbiorniki paliwa w magazynach ropy. Naruszenia łotewskiej przestrzeni powietrznej doprowadziły do dymisji ministra obrony Andrisa Sprudsa, a następnie upadku rządu premier Eviki Silny.

Z kolei w Estonii we wtorek rumuński myśliwiec w ramach operacji NATO zestrzelił obcego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Tym samym po raz pierwszy bezzałogowiec został strącony przez sojusznicze wojska na terenie państw bałtyckich. Wcześniej dron, który wleciał z Rosji uszkodził również komin jednej z estońskich elektrowni.

Źródło: AFP

