W skrócie Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE spadła do najniższego poziomu od 2021 roku.

W liście do unijnych przywódców szefowa KE zapowiedziała powstanie nowych europejskich ram reagowania kryzysowego i wzmocnienie Frontexu.

Komisja Europejska przeznaczy dodatkowe 130 mln euro na wsparcie państw UE w zwalczaniu zagrożeń dronowych.

W apelu znalazł się apel o pełne wdrożenie paktu migracyjnego oraz przyspieszenia procedur powrotowych migrantów bez prawa pobytu.

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Chociaż liczba nielegalnych przekroczeń granic UE mocno spadła, wydarzenia w hiszpańskiej Ceucie pokazały, że Unia musi być przygotowana na nagłe kryzysy migracyjne - napisała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen do unijnych przywódców przed szczytem w Brukseli.

List Ursuli von der Leyen. "Nie pozwolimy żadnemu państwu"

W przekazanym we wtorek liście von der Leyen poinformowała, że liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE spadła do najniższego poziomu od 2021 r. - w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się o 55 proc., a tylko w tym roku spadła o ponad jedną trzecią.

Szefowa KE przyznała jednak, że ostatnie wydarzenia w Ceucie pokazały, jak szybko nagły, masowy napływ migrantów może wywrzeć presję na granice zewnętrzne UE. Ostrzegła też przed instrumentalnym wykorzystywaniem migracji przez państwa trzecie.

"Nie pozwolimy żadnemu państwu ani podmiotowi niepaństwowemu wykorzystywać naszych przepisów lub wartości do destabilizowania Unii" - zadeklarowała.

Silniejszy Frontex i szybkie reagowanie. Szefowa KE o ochronie granic Unii

Polityczka zapowiedziała, że KE będzie współpracować z państwami członkowskimi nad nowymi europejskimi ramami reagowania kryzysowego. Mają one uzupełnić obowiązujące przepisy oraz zapewnić krajom Unii większą elastyczność w zarządzaniu granicami i stosowaniu procedur azylowych, a także tych związanych z powrotami migrantów do krajów, skąd przybyli.

Nowy mechanizm ma umożliwić szybką reakcję na nadzwyczajne zagrożenia dla bezpieczeństwa granic zewnętrznych UE - zwłaszcza gdy nagły lub masowy napływ migrantów zagraża porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu wewnętrznemu.

Przewodnicząca KE zapowiedziała również wzmocnienie Frontexu, w tym zwiększenie jego liczebności, utworzenie sił szybkiego reagowania oraz centrum koordynacji powrotów.

Von der Leyen apeluje o wdrożenie paktu migracyjnego i azylowego

Szefowa Komisji poinformowała w liście, że UE przeznaczy dodatkowe 130 mln euro na wsparcie państw członkowskich w zwalczaniu zagrożeń dronowych. Łączne finansowanie technologii nadzoru granic i przeciwdziałania dronom przekroczy dzięki temu 500 mln euro.

Von der Leyen zaapelowała też o pełne wdrożenie paktu migracyjnego i azylowego. Zwróciła uwagę na konieczność przyspieszenia odsyłania migrantów, którzy nie mają prawa pobytu w UE. Jak zaznaczyła, odsetek skutecznie realizowanych decyzji powrotowych wzrósł do 32 proc., ale nadal jest niski.

Odniosła się ponadto do zagrożeń związanych z Rosją. Jak nadmieniła, UE uzgodniła zakaz wydawania wiz obecnym i byłym żołnierzom rosyjskiej armii. Zapowiedziała również aktualizację wytycznych dotyczących oceny zagrożeń przy wydawaniu wiz Rosjanom. Migracja będzie jednym z tematów szczytu UE w Brukseli w dniach 15-16 października.



