W skrócie Donald Trump poparł Viktora Orbana w nadchodzących wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Trump wskazał, że współpraca amerykańsko-węgierska osiągnęła nowy poziom za jego administracji dzięki Orbanowi.

Według sondażu opublikowanego przez Centrum Badań 21 opozycyjna partia TISZA ma 16 pkt. proc. przewagi nad Fideszem.

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Według sondażu opublikowanego we wtorek przez Centrum Badań 21 po raz pierwszy od 2010 roku partia Viktora Orbana Fidesz może stracić władzę. 16 punktów procentowych przewagi nad Fideszem ma opozycyjna partia Petera Magyara TISZA.

Wybory na Węgrzech. Donald Trump poparł Viktora Orbana

W kampanię wyborczą zaangażował się Donald Trump. Prezydent USA pochwalił Viktora Orbana w nowym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Z dumą poprałem Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i zwycięzca, a ja wyrażam pełne i całkowite poparcie dla jego reelekcji na stanowisko premiera Węgier. Nigdy nie zawiedzie narodu węgierskiego" - przekazał prezydent USA.

Donald Trump o Viktorze Orbanie: Ciężko pracuje, aby chronić Węgry

Według Trumpa Orban to "prawdziwie silny i potężny lider z fenomenalnymi rezultatami".

"Niestrudzenie walczy o swój wspaniały kraj i ludzi i kocha ich tak jak ja Stany Zjednoczone Ameryki. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymać nielegalną imigrację i zapewnić prawo i porządek!" - poinformował Trump.

Viktor Orban walczy o piątą kadencję. Rządzi Węgrami od ćwierć wieku

Głosy oddane w kwietniu na Fidesz, które zapewnią Orbanowi piątą kadencję u władzy, mają według Trumpa być gwarantem rozwoju relacji amerykańsko-węgierskich i dalszych "spektakularnych osiągnięć".

"Relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły nowy poziom współpracy i spektakularne osiągnięcia za mojej administracji, głównie dzięki premierowi Orbanowi. Z niecierpliwością oczekuję dalszej bliskiej współpracy z nim, aby oba nasze kraje mogły dalej podążać tą wspaniałą drogą do sukcesu i współpracy" - zadeklarował Trump.

