W skrócie Administracja USA zaproponowała Viktorowi Orbanowi ubieganie się o stanowisko sekretarza generalnego ONZ - donoszą media.

Kandydatura byłego premiera Węgier ma cieszyć się poparciem Stanów Zjednoczonych, Chin oraz Rosji.

Orban mógłby liczyć na rekomendację Rady Bezpieczeństwa, gdzie wymagane jest co najmniej dziewięć głosów poparcia.

Oficjalne przedstawienie kandydatury Orbana planowane jest po amerykańskich wyborach środka kadencji - wynika z ustaleń.

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Według źródeł "The Wall Street Journal" amerykańska administracja przedstawiła byłemu premierowi Węgier, otwiera się w nowym oknie propozycję ubiegania się o stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Źródło z Departamentu Stanu USA twierdzi, że choć wizja "wydaje się szalona", poparcie dla tej kandydatury miały wyrazić Chiny, otwiera się w nowym oknie i Rosja, otwiera się w nowym oknie. Viktor Orban, otwiera się w nowym oknie miałby być wspólnym kandydatem trzech światowych mocarstw.

Viktor Orban na sekretarza generalnego ONZ? Doniesienia mediów

Za kulisami Białego Domu, otwiera się w nowym oknie od jakiegoś czasu toczyły się dyskusje nt. wyboru nowego szefa ONZ, otwiera się w nowym oknie, w których wielokrotnie padało nazwisko węgierskiego polityka - ujawnia "WSJ".

"Ktoś taki jak Orban" - mieli powtarzać uczestnicy rozmów, by ostatecznie dojść do wniosku, że zamiast szukać kogoś na jego podobieństwo, lepiej zwrócić się bezpośrednio do niego.

Komentatorzy dziennika patrzą optymistycznie na węgierską kandydaturę. "Gdy USA, Rosja i Chiny chcą tego samego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zazwyczaj to dostają" - twierdzą źródła z dwóch krajów, do których dotarło "WSJ".

Według jednego z amerykańskich urzędników Orban może "spokojnie" liczyć na osiem głosów w Radzie Bezpieczeństwa, przy czym w jego zasięgu są głosy nawet 10 z 15 członków tego organu. By zostać dopuszczonym do wyborów kandydat musi uzyskać rekomendację Rady Bezpieczeństwa, czyli co najmniej dziewięć głosów "za" i brak weta któregokolwiek z pięciu stałych członków (USA, Chin, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii).

Viktor Orban z poparciem Donalda Trumpa

"The Wall Street Journal" zauważa, że wybór Orbana może uchodzić za kontrowersyjny, ponieważ polityk otwarcie broni Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie.

Mimo to dla administracji Trumpa były premier Węgier jest "wymarzonym kandydatem" ze względu na zbieżne stanowiska w sprawach migracji i krytyki Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie.

Sam Trump udzielił Orbanowi poparcia przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Ostatecznie Fidesz przegrał starcie z opozycyjną Tiszą, a Orban po 16 latach oddał stery rządzenia.

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa upływa 31 grudnia. Zgodnie z ustaleniami "WSJ" kandydatura Orbana ma zostać przedstawiona po kończących się 3 listopada wyborach środka kadencji w USA.

Źródła: "The Wall Street Journal", Euronews



