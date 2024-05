W piątek premier Węgier Viktor Orban odniósł się do zamachu na swojego słowackiego odpowiednika Roberta Ficę . - Jest między życiem a śmiercią - ocenił Orban. Dodał również, że "modlą się" za słowackiego polityka.

Orban życzył premierowi Słowacji szybkiego powrotu do zdrowia i do pracy .

Robert Fico postrzelony. W szpitalu odwiedził go prezydent elekt

W ocenie premiera Węgier, jeśli Fico wyzdrowieje, będzie odsunięty od pracy przez wiele miesięcy, co przypadnie na krytyczny okres przed wyborami do Parlamentu Europejskiego , które odbędą się w czerwcu.

- To była bardzo osobista rozmowa o tym, jak się czuje - dodał Pellegrini. Nadmienił też, że nie mógł poruszać tematów politycznych. Prezydent elekt ujawnił, że Fico jest pod wpływem leków i życzył politykowi, którego zna od ponad 20 lat, szybkiego powrotu do zdrowia.

Zamach na Roberta Ficę. Sprawca usłyszał zarzut

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w środę po posiedzeniu rządu. Polityk podszedł do osób czekających na niego przy budynku Domu Kultury, w tym momencie padły strzały. Jeszcze tego samego dnia ujęto sprawcę - Juraja C., który miał przyznać się do winy. W czwartek usłyszał zarzut.