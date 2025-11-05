W skrócie Partia opozycyjna TISZA utrzymuje przewagę nad Fideszem Viktora Orbána w najnowszych sondażach na Węgrzech.

Rośnie zaufanie do lidera opozycji, Petera Magyara, który postrzegany jest jako lepszy kandydat na premiera niż Orbán.

Węgaria pozostaje krajem UE o najcieplejszych relacjach z Rosją, a premier Orbán wyróżnia się antyukraińską postawą.

Najnowsze sondaże przedwyborcze na Węgrzech wskazują na utrzymującą się przewagę opozycyjnej partii TISZA nad rządzącym Fideszem Viktora Orbana. Jedna z ankiet odnotowała również wzrost zaufania do lidera opozycji Petera Magyara, którego obywatele postrzegają jako najlepszego kandydata na premiera.

Opublikowany we wtorek sondaż Zavecz Research wykazał, że TISZA cieszy się obecnie 35 proc. poparciem, podczas gdy Fidesz może liczyć na 29 proc. głosów.

Sondażownia zauważyła, że baza wyborcza najważniejszej na Węgrzech partii opozycyjnej liczy obecnie 2,8 mln osób, przypominając, że w 2022 roku 3 mln głosów zapewniły koalicji Fidesz-KDNP większość (dwie trzecie miejsc) w parlamencie.

Zavecz ustalił również, że odsetek wyborców niezdecydowanych wynosi 22 proc., oceniając, że większość z nich prawdopodobnie nie pójdzie głosować w wyborach zaplanowanych na kwiecień 2026 roku.

Węgry. Opozycja ma przewagę nad partią Viktora Orbana

Przeprowadzony pod koniec października sondaż Republikonu dał TISZY 44 proc. poparcia, a Fideszowi - 34 proc. W obu badaniach TISZA cieszy się około półmilionową przewagą głosów nad partią premiera Orbana.

Przedstawiciele think-tanku Policy Solutions, będącego autorem cytowanego przez portal Telex sondażu, zauważyli też, że w dużych miastach sytuacja gospodarcza w kraju oceniana jest lepiej niż na prowincji. Zwrócili przy tym uwagę, że to jest to potencjalne zagrożenie dla Fideszu, który czerpie poparcie przede wszystkich z mniejszych ośrodków.

Think-tank wykazał także, że w ocenie węgierskiego społeczeństwa rządy Orbana od 2010 roku hamowały, a nie wspierały rozwój Węgier.

Większość społeczeństwa już sześć miesięcy temu uważała Magyara za bardziej odpowiedniego kandydata do kierowania krajem niż Orban, a od ostatnich ankiet zaufanie do lidera opozycji jeszcze wzrosło, szczególnie wśród wcześniej niezdecydowanych - przywołuje Telex.

Węgry to kraj Unii Europejski, który utrzymuje najcieplejsze stosunki z Rosją. Premier Viktor Orban jest też najbardziej antyukraińsko nastawionym przywódcą UE. Węgierska opozycja deklaruje bardziej wyważony stosunek.

Rosyjskie drony nad Polską. Wołfowicz skomentował zamknięcie granic

Aleksander Wołfowicz z Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi skomentował pojawienie się rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej, jak donosi białoruska państwowa agencja prasowa BelTA.

- Zauważyliśmy bezzałogowe statki powietrzne zmierzające w kierunku Polski i uprzedziliśmy o tym polskie władze. Część dronów zestrzeliliśmy na naszym terytorium, części nie byliśmy w stanie, ale kontrolowaliśmy sytuację i poinformowaliśmy o tym Polskę - powiedział.

Białoruski polityk dodał, że "Polacy byli kompletnie zdezorientowani i nieprzygotowani, a chcą się uważać za pierwszy kraj w Europie pod względem militarnym".

- Zamiast podziękować, nawiązać konstruktywny dialog i obiektywnie zbadać przyczyny, Polacy zamknęli granicę na tydzień. Komu zaszkodzili? Przede wszystkim samym sobie - argumentował.

