W skrócie Aron Orban, brat byłego premiera Węgier, został zatrzymany w związku z podejrzeniami dotyczącymi przemytu ludzi oraz nieprawidłowości wizowych.

Viktor Orban skomentował sytuację na Facebooku, twierdząc, że to on jest celem działań politycznych, a jego brat stanowi jedynie narzędzie w rękach rządu.

Węgierskie służby, w tym Krajowe Biuro Śledcze, przeprowadziły przeszukania w Budapeszcie i komitacie Pest w ramach dwóch postępowań karnych.

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Do zatrzymań doszło w poniedziałek rano w Budapeszcie i dwóch miejscowościach w komitacie

Pest. Funkcjonariusze Krajowego Biura Śledczego (NNI) oraz Krajowego Urzędu ds. Odzyskiwania i Ochrony Mienia (NVVH) prowadzili też przeszukania w ramach dwóch postępowań karnych. Policja zapowiedziała przekazanie dalszych informacji po południu.

Węgry. Viktor Orban reaguje na doniesienia o zatrzymaniu brata

Według węgierskiego portalu Telex funkcjonariusze Centrum Antyterrorystycznego (TEK) pojawili się rano przy nieruchomości w Fotliget pod Budapesztem, powiązanej z firmą Arona Orbana. Szefowa NVVH Anna Unger powiedziała portalowi, że urząd przeprowadził tego dnia kolejne czynności w sprawie dotyczącej brata byłego premiera.

"To ja jestem celem, a mój brat jest tylko narzędziem" - napisał Viktor Orban na Facebooku.

Były premier zarzucił rządowi Petera Magyara, że wykorzystuje działania śledczych do walki z opozycją. W jego ocenie akcja służb miała odwrócić uwagę od sprawy, którą tego dnia miała zająć się parlamentarna komisja ds. bezpieczeństwa narodowego.

Sprawa Arona Orbana. W tle wizy Schengen

Według portalu Kontroll jednym z pierwszych postępowań przejętych przez nowo powołany NVVH była sprawa wizowa, w której pojawiło się nazwisko Arona Orbana.

Wątek wiz opisał jesienią 2024 roku portal Telex po ujawnieniu nagrania rozmowy Arona Orbana z Davidem Hejjem, ówczesnym pełnomocnikiem rządu. Według portalu w rozmowie w kancelarii premiera brat Viktora Orbana skarżył się, że węgierscy konsulowie blokują wnioski o krótkoterminowe wizy Schengen.

Na początku 2024 roku kierowana przez Arona Orbana spółka Multi Shoot Zrt. zamówiła na Uniwersytecie w Peczu szkolenia z ratownictwa. Z umowy opisanej przez dziennik "Nepszava" wynika, że kurs miał obejmować 16 godzin zajęć w ciągu dwóch dni, a stawka wynosiła 30 tys. euro netto za grupę. Uczelnia potwierdziła dziennikowi, że w zajęciach uczestniczyły dwie grupy z Wietnamu.

22 kwietnia węgierska Centralna Prokuratura Śledcza poinformowała, że przesłuchała cztery osoby w charakterze podejrzanych o płatną protekcję i inne przestępstwa. Dwie z nich zatrzymano. Według Telexu wśród podejrzanych był jeden z bliskich współpracowników Arona Orbana. Brat byłego premiera pozostawał wówczas poza tym gronem.

Według prokuratury przedsiębiorca rekrutujący pracowników z Nepalu miał wpłacić 17 tys. euro zaliczki firmie, która obiecywała pomóc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych. Wnioski wizowe zrekrutowanych przez niego osób odrzucono.

28 września NVVH ogłosił, że przejmuje od prokuratury postępowanie dotyczące płatnego pośrednictwa przy uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych. Według urzędu grupa powiązana z czołowymi politykami miała za pieniądze obiecywać klientom uzyskanie wiz.



