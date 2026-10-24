W skrócie Huragan Vance przybiera na sile na Oceanie Spokojnym, osiągając prędkość wiatru około 145 km/h i stanowiąc potencjalne zagrożenie dla wybrzeży Meksyku.

Eksperci wskazują, że aktywne zjawisko El Nino u wybrzeży Ameryki Południowej przyczynia się do nadzwyczajnej intensywności sezonu huraganów na Pacyfiku w 2026 roku.

Krajowa Służba Pogodowa na Hawajach wydała ostrzeżenie przed innym układem atmosferycznym, który może przynieść intensywne opady deszczu i ryzyko gwałtownych powodzi.

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Prędkość wiatru w obrębie huraganu, który może stworzyć warunki niebezpieczne dla życia ludzkiego, wynosiła około 145 km/h, a sam układ tropikalny znajdował się mniej więcej 730 kilometrów na południowy zachód od Acapulco.

USA Today przypomina, że Vance to w sezonie 2026 na północno-wschodnim Pacyfiku 23. burza, która otrzymała nazwę. Choć prognozy pozostają niepewne, istnieje możliwość, że stanie się czwartym w tym roku układem tropikalnym na Pacyfiku, który dotrze do wybrzeży Meksyku.

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Agencja AP ostrzegła, powołując się na NHC, że fale wywołane przez Vance mają dotrzeć do wybrzeży południowego i południowo-zachodniego Meksyku w ten weekend.

Istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wysokich fal i prądów wstecznych, zwłaszcza w okolicach meksykańskiej Zatoki Tehuantepec.

Huragan Vance zbliża się do wybrzeży Meksyku

W sobotę Vance stanie się silnym huraganem 3. kategorii, z wiatrem osiągającym prędkość co najmniej ok. 180 km/h. NHC wskazuje, że zgodnie z prognozami 28 października Vance znajdzie się ok. 160 km na południe od Manzanillo w zachodnim Meksyku, a prędkość wiatru wyniesie wówczas ok. 140 km/h.

Według Phila Klotzbacha z Uniwersytetu Stanowego Kolorado, ciepłe wody - podgrzewane przez zjawisko El Nino u wybrzeży Ameryki Południowej - przyczyniają się do nadaktywnego sezonu huraganów na Pacyfiku, wpływając jednocześnie na mniejszą aktywność na Atlantyku. Vance jest siódmym potężnym huraganem na Pacyfiku w tym roku po huraganach Nolo, Odalys, Polo, Rachel, Simon i Trudy.

USA Today zwraca uwagę, że synoptycy przyglądają się też innym zjawiskom na Pacyfiku, które mogą wystąpić w okolicach Halloween.

Krajowa Służba Pogodowa (NHS) na Hawajach ostrzegła 23 października przed "nietypowym układem pogodowym", który może rozwinąć się z zaburzenia atmosferycznego monitorowanego na południowy zachód od archipelagu. Istnieje obawa, że w najbliższych dniach zmiany te przyniosą dużą ilość wilgoci tropikalnej, skutkując "intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi powodziami".



