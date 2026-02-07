W skrócie Wiceprezydent USA J.D. Vance został wygwizdany podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

Biały Dom opublikował nagranie z wyciętymi odgłosami dezaprobaty, na którym słychać jedynie oklaski.

Kilka federalnych agencji USA, w tym ICE, będzie obecnych na Igrzyskach, co wywołało protesty wśród setek osób.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wiceprezydent USA J.D. Vance został hucznie wygwizdany podczas piątkowej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

Jak jednak zauważył brytyjski dziennik "The Guardian", Biały Dom zmanipulował nagranie, które zamieścił w mediach społecznościowych.

Mediolan. Vance wygwizdany, nagranie zmanipulowano

Wideo, opublikowane przez amerykańską administrację, pokazuje jedynie te fragmenty, na których słychać oklaski. Nie ma tam dźwięków dezaprobaty dla Vance'a oraz jego żony.

"Co ciekawe, do incydentu z udziałem wiceprezydenta USA nie odnieśli się też dziennikarze amerykańskiej stacji NBC News" - przytoczył "The Guardian".

Nagranie, na którym słychać gwizdy w kierunku Vance'a, podbiło internet.

Rozwiń

Rośnie sprzeciw wobec administracji Donalda Trumpa

"To nie pierwszy przypadek prób uniemożliwienia amerykańskim widzom zaobserwowania sprzeciwu wobec administracji Trumpa" - piszą dziennikarze "The Guardian". Dziennik przytoczył historię z US Open 2025, gdy organizatorzy turnieju poprosili nadawców, aby nie pokazywali reakcji tłumu na obecność Donalda Trumpa, który gościł na wydarzeniu.

W piątek w Mediolanie setki osób protestowały przeciwko obecności agentów amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej (ICE) na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich.

Departament Stanu USA poinformował, że kilka federalnych agencji, w tym ICE, będzie obecnych na Igrzyskach, aby pomóc w ochronie przybywających we Włoszech Amerykanów. Resort podał, że jednostka ICE we Włoszech działa oddzielnie od tych zaangażowanych w represje imigracyjne w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: "The Guardian"

Brudziński w "Gościu Wydarzeń" o słowach Czarzastego: Skrajnie niemądre Polsat News