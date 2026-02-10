W skrócie Wiceprezydent USA J.D. Vance został wygwizdany przez publiczność podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz późniejszego meczu hokeja.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skomentowała zdarzenie, podkreślając "europejską dumę" i zwracając uwagę na krytyczne uwagi Vance'a względem Europy.

Donald Trump odniósł się do sytuacji z Mediolanu, a Biały Dom opublikował zmodyfikowane nagranie wydarzenia, usuwając odgłosy dezaprobaty publiczności.

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich na stadionie San Siro w Mediolanie wiceprezydent USA J.D. Vance i jego żona Usha zostali wygwizdani przez publiczność, gdy na krótko pojawili się na wielkim ekranie, trzymając w rękach amerykańskie flagi.

J.D. Vance wygwizdany przez publiczność. "Europejska duma"

Sytuacja powtórzyła się podczas sobotniego meczu kobiecego hokeja między Stanami Zjednoczonymi a Finlandią.

Publiczność wyraziła swoją dezaprobatę wobec polityka, który zasiadał na trybunach w towarzystwie influencera i boksera Jake'a Paula. Do tych wydarzeń odniosła się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

- Myślę, że słyszeliśmy wiele niepochlebnych słów ze Stanów Zjednoczonych na temat Europy. Oczywiście, nasza publiczność również ma swoją dumę, europejską dumę. I to widać - oceniła Kallas.

Donald Trump, odnosząc się do zachowania kibiców podczas igrzysk, stwierdził, że jest to "zaskakujące, bo ludzie go lubią". - No cóż, mówiąc uczciwie, w końcu jest w obcym kraju, rozumiecie? U nas nie będzie wygwizdany - mówił prezydent USA.

Z kolei Biały Dom, który opublikował wideo z piątkowego wydarzenia w Mediolanie, zmanipulował nagranie w taki sposób, że usunięte z niego zostały odgłosy niezadowolenia publiczności - w materiale ujęto jedynie te fragmenty, na których słychać oklaski.

Wiceprezydent USA uderza w Europę. "Ograniczają wolność słowa"

W 2025 roku szerokim echem odbiło się przemówienie Vance'a podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym polityk głównie krytykował Unię Europejską.

Wiceprezydent USA rozpoczął od stwierdzenia, że zdaniem Stanów Zjednoczonych nie ma obecnie powodu, aby mówić o wspólnej wizji demokracji po obu stronach Atlantyku.

- Przez lata mówiono nam, że pomagamy wam w imię wspólnych wartości - stwierdził, po czym starał się udowodnić, że wartości europejskie nie mają już znaczenia dla nowej administracji USA, gdyż środki walki z propagandą w Europie - jego zdaniem - ograniczają wolność słowa.

Vance podkreślił, że z tych względów nie widzi możliwości współpracy również w sektorze bezpieczeństwa. - Nie ma bezpieczeństwa, jeśli walczy się z myślami, z wiarą swojego ludu - mówił wiceprezydent USA. - Jeśli boicie się głosów w swoim kraju, Ameryka wam nie pomoże i nic jej nie dacie - podkreślał.

