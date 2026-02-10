Vance wygwizdany podczas igrzysk. Szefowa unijnej dyplomacji komentuje
Kaja Kallas stwierdziła, że publiczność podczas zimowych igrzysk olimpijskich okazała wiceprezydentowi USA "europejską dumę". J. D. Vance został dwukrotnie wygwizdany podczas sportowych wydarzeń w Mediolanie. Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę na nieprzychylne komentarze amerykańskiego polityka pod adresem Europy.
W skrócie
- Wiceprezydent USA J.D. Vance został wygwizdany przez publiczność podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz późniejszego meczu hokeja.
- Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas skomentowała zdarzenie, podkreślając "europejską dumę" i zwracając uwagę na krytyczne uwagi Vance'a względem Europy.
- Donald Trump odniósł się do sytuacji z Mediolanu, a Biały Dom opublikował zmodyfikowane nagranie wydarzenia, usuwając odgłosy dezaprobaty publiczności.
Podczas piątkowej ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich na stadionie San Siro w Mediolanie wiceprezydent USA J.D. Vance i jego żona Usha zostali wygwizdani przez publiczność, gdy na krótko pojawili się na wielkim ekranie, trzymając w rękach amerykańskie flagi.
J.D. Vance wygwizdany przez publiczność. "Europejska duma"
Sytuacja powtórzyła się podczas sobotniego meczu kobiecego hokeja między Stanami Zjednoczonymi a Finlandią.
Publiczność wyraziła swoją dezaprobatę wobec polityka, który zasiadał na trybunach w towarzystwie influencera i boksera Jake'a Paula. Do tych wydarzeń odniosła się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
- Myślę, że słyszeliśmy wiele niepochlebnych słów ze Stanów Zjednoczonych na temat Europy. Oczywiście, nasza publiczność również ma swoją dumę, europejską dumę. I to widać - oceniła Kallas.
Donald Trump, odnosząc się do zachowania kibiców podczas igrzysk, stwierdził, że jest to "zaskakujące, bo ludzie go lubią". - No cóż, mówiąc uczciwie, w końcu jest w obcym kraju, rozumiecie? U nas nie będzie wygwizdany - mówił prezydent USA.
Z kolei Biały Dom, który opublikował wideo z piątkowego wydarzenia w Mediolanie, zmanipulował nagranie w taki sposób, że usunięte z niego zostały odgłosy niezadowolenia publiczności - w materiale ujęto jedynie te fragmenty, na których słychać oklaski.
Wiceprezydent USA uderza w Europę. "Ograniczają wolność słowa"
W 2025 roku szerokim echem odbiło się przemówienie Vance'a podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w którym polityk głównie krytykował Unię Europejską.
Wiceprezydent USA rozpoczął od stwierdzenia, że zdaniem Stanów Zjednoczonych nie ma obecnie powodu, aby mówić o wspólnej wizji demokracji po obu stronach Atlantyku.
- Przez lata mówiono nam, że pomagamy wam w imię wspólnych wartości - stwierdził, po czym starał się udowodnić, że wartości europejskie nie mają już znaczenia dla nowej administracji USA, gdyż środki walki z propagandą w Europie - jego zdaniem - ograniczają wolność słowa.
Vance podkreślił, że z tych względów nie widzi możliwości współpracy również w sektorze bezpieczeństwa. - Nie ma bezpieczeństwa, jeśli walczy się z myślami, z wiarą swojego ludu - mówił wiceprezydent USA. - Jeśli boicie się głosów w swoim kraju, Ameryka wam nie pomoże i nic jej nie dacie - podkreślał.