Rozmowom w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie po stronie amerykańskiej będzie przewodził wiceprezydent USA J.D. Vance.

Według dwóch źródeł Axiosa polityk wyruszy do Pakistanu we wtorek rano czasu wschodnioamerykańskiego, natomiast według trzeciego - może wylecieć w nocy z poniedziałku na wtorek.

Do Islamabadu udadzą się również wysłannicy Donalda Trumpa, którzy uczestniczyli między innymi w negocjacjach w sprawie wojny w Ukrainie: Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rozmowy pokojowe USA-Iran. J.D. Vance w drodze do Islamabadu

Wokół wyjazdu Vance'a do Pakistanu krążyły sprzeczne komunikaty. Prezydent USA zdradził w wywiadzie z ABC, że jego zastępca nie pojawi się na najbliższych rozmowach pokojowych ze względów bezpieczeństwa.

Biały Dom od kilku dni potwierdzał jednak, że polityk będzie przewodniczył negocjacjom po stronie Amerykanów.

Vance przybędzie do Pakistanu tuż przed wygaśnięciem dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem. Trump zagroził, że jeśli w najbliższym czasie nie uda się osiągnąć porozumienia, wojska USA rozpoczną nową kampanię bombardowań irańskich mostów i elektrowni.

Przypomnijmy, że rozejm w wojnie na Bliskim Wschodzie dobiega końca we wtorek w nocy. Prezydent USA powiedział jednak, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia zawieszenia broni.

Jak donosi Axios, Trump może zgodzić się na przedłużenie terminu rozejmu, jeśli w wyniku negocjacji pojawią się oznaki postępu.

Wojna w Iranie. Delegacja irańska weźmie udział w negocjacjach?

Według źródeł Axiosa w Białym Domu Teheran do samego końca zwlekał z wysłaniem irańskiego zespołu negocjacyjnego do Islamabadu.

Informatorzy przekazali, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej naciska na negocjatorów, aby zajęli bardziej stanowcze stanowisko. Mieli nalegać, by nie prowadzić żadnych rozmów, dopóki nie zakończy się blokada irańskich portów ze strony USA.

Jak podaje Axios, irański zespół negocjatorów czekał na zgodę od najwyższego przywódcy, który - według źródła - dał zielone światło dopiero w poniedziałek w nocy.

O udział Iranu w negocjacjach pokojowych apelowali negocjatorzy z Pakistanu, Egiptu i Turcji.

Teheran wciąż podtrzymuje stanowisko, że nie akceptuje negocjacji "pod groźbami USA". Jednym z głównych postulatów administracji Trumpa jest pełne odblokowanie cieśniny Ormuz oraz zrzeczenie się Iranu z chęci posiadania broni nuklearnej.

Obie te kwestie spotykają się ze sprzeciwem irańskich władz. Prezydent Masud Pezeszkian stwierdził, że Trump nie ma podstaw do tego, by pozbawiać Irańczyków ich naturalnych praw.

Cieśnina Ormuz wciąż pozostaje zamknięta dla tankowców powiązanych z USA, choć jej odblokowanie było jednym z warunków dwutygodniowego rozejmu.

Źródło: Axios

