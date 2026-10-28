W skrócie
- Wiceprezydent USA J.D. Vance, na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, wysłał list do Mohsena Rezaeia, sekretarza irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
- Celem działań dyplomatycznych Vance'a ma być sprawdzenie, czy istnieje możliwość wznowienia negocjacji pokojowych i uniknięcia ataku USA na Iran w najbliższym czasie.
- Przedstawiciele Iranu odrzucili nową propozycję porozumienia przedstawioną przez mediatorów z Kataru, uznając niektóre z jej założeń za całkowicie nieakceptowalne.
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Wiceprezydent USA J.D. Vance wysłał list do sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsena Rezaeia, próbując wznowić negocjacje pokojowe między tymi dwoma krajami - napisał w środę "Wall Street Journal".
Vance wysłał list do szefa irańskich służb bezpieczeństwa na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa - przekazały gazecie źródła.
J.D. Vance napisał do Irańczyków. "Może przynieść lepsze rezultaty"
Według dziennika wiceprezydent w ten sposób chce sprawdzić, czy Teheran i Waszyngton są w stanie znaleźć wystarczająco wiele punktów wspólnych, by przekonać Trumpa do rezygnacji z wydania rozkazu przeprowadzenia w najbliższych tygodniach krótkiego, intensywnego ataku na Iran.
Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że rozmowy ze zwolennikami twardej linii - którzy umocnili swoją pozycję w Teheranie po zabiciu przez USA i Izrael przywódców irańskiego reżimu na początku wojny - mogą przynieść lepsze rezultaty dyplomatyczne.
W ubiegłym tygodniu Trump powiedział, że jego administracja nie prowadzi rozmów z Irańczykami, jednocześnie sugerując, że wkrótce mogą nastąpić kolejne ataki. - Nie negocjujemy z nimi. Tak czy inaczej, coś się wydarzy - i to już wkrótce - stwierdził.
Iran odrzuca nową propozycję. W tle zapowiedzi Trumpa
List Vance'a oraz rozmowy między przedstawicielami USA i Iranu nie obejmowały konkretnych propozycji pokojowych. Dotyczyły natomiast możliwych ram przyszłych negocjacji - powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą.
W ubiegłym tygodniu Rezaei, szef służb bezpieczeństwa i były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oświadczył, że Iran nie będzie negocjował z Waszyngtonem, dopóki nie zostaną spełnione określone kluczowe warunki Teheranu.
Agencja Reutera napisała w środę, że katarscy mediatorzy przedstawili Iranowi nowy projekt porozumienia mającego na celu zakończenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.
Wysoki rangą irański urzędnik oświadczył, że przedstawione przez Katar pomysły rozwiązania konfliktu nie są nową propozycją zakończenia wojny, a niektóre z nich są nieakceptowalne.