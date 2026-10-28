W skrócie Wiceprezydent USA J.D. Vance, na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, wysłał list do Mohsena Rezaeia, sekretarza irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem działań dyplomatycznych Vance'a ma być sprawdzenie, czy istnieje możliwość wznowienia negocjacji pokojowych i uniknięcia ataku USA na Iran w najbliższym czasie.

Przedstawiciele Iranu odrzucili nową propozycję porozumienia przedstawioną przez mediatorów z Kataru, uznając niektóre z jej założeń za całkowicie nieakceptowalne.

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Wiceprezydent USA J.D. Vance wysłał list do sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsena Rezaeia, próbując wznowić negocjacje pokojowe między tymi dwoma krajami - napisał w środę "Wall Street Journal".

Vance wysłał list do szefa irańskich służb bezpieczeństwa na polecenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa - przekazały gazecie źródła.

J.D. Vance napisał do Irańczyków. "Może przynieść lepsze rezultaty"

Według dziennika wiceprezydent w ten sposób chce sprawdzić, czy Teheran i Waszyngton są w stanie znaleźć wystarczająco wiele punktów wspólnych, by przekonać Trumpa do rezygnacji z wydania rozkazu przeprowadzenia w najbliższych tygodniach krótkiego, intensywnego ataku na Iran.

Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że rozmowy ze zwolennikami twardej linii - którzy umocnili swoją pozycję w Teheranie po zabiciu przez USA i Izrael przywódców irańskiego reżimu na początku wojny - mogą przynieść lepsze rezultaty dyplomatyczne.

W ubiegłym tygodniu Trump powiedział, że jego administracja nie prowadzi rozmów z Irańczykami, jednocześnie sugerując, że wkrótce mogą nastąpić kolejne ataki. - Nie negocjujemy z nimi. Tak czy inaczej, coś się wydarzy - i to już wkrótce - stwierdził.

Iran odrzuca nową propozycję. W tle zapowiedzi Trumpa

List Vance'a oraz rozmowy między przedstawicielami USA i Iranu nie obejmowały konkretnych propozycji pokojowych. Dotyczyły natomiast możliwych ram przyszłych negocjacji - powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą.

W ubiegłym tygodniu Rezaei, szef służb bezpieczeństwa i były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oświadczył, że Iran nie będzie negocjował z Waszyngtonem, dopóki nie zostaną spełnione określone kluczowe warunki Teheranu.

Agencja Reutera napisała w środę, że katarscy mediatorzy przedstawili Iranowi nowy projekt porozumienia mającego na celu zakończenie wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Wysoki rangą irański urzędnik oświadczył, że przedstawione przez Katar pomysły rozwiązania konfliktu nie są nową propozycją zakończenia wojny, a niektóre z nich są nieakceptowalne.



