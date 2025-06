"To pierwsza w historii Polski misja technologiczno-naukowa realizowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)" - informowała POLSA.

Polski astronauta podzielił się nagraniem, na którym uchwycił widok na Ziemię z okna Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. " Mój pierwszy widok na nią i na was . Dobrego wieczoru" - napisał Sławosz Uznański-Wiśniewski. Post zamieścił w języku polskim oraz angielskim.

"Był to pierwszy bardzo intensywny dzień po okresie akomodacji do warunków panujących na stacji i rozładowania z kapsuły Grace. Potwierdzono bardzo dobry stan fizyczny i gotowość do dalszych działań naszego astronauty" - przekazała POLSA.