W skrócie Donald Trump polecił dowódcom wojskowym opracowanie planu inwazji na Grenlandię, co spotkało się z ich zdecydowanym sprzeciwem i określeniem pomysłu jako szalony.

Europejscy dyplomaci obawiają się, że działania Trumpa wobec Grenlandii mogą prowadzić do poważnych kryzysów, nawet zniszczenia NATO od wewnątrz.

Brytyjscy dyplomaci sugerują, że Trump może chcieć odwrócić uwagę wyborców od problemów gospodarczych i zbliżających się wyborów uzupełniających.

Powołując się na swoje źródła "Daily Mail" przekazał, że sukces interwencji w Wenezueli ośmielił "jastrzębie" z otoczenia prezydenta USA - z doradcą Trumpa Stephenem Millerem na czele - dlatego szybko chcą uzyskać kontrolę nad Grenlandią.

Tym samym Stany Zjednoczone chcą uprzedzić ewentualne działania podjęte przez Rosję czy Chiny.

USA chcą Grenlandii. Trump miał polecić opracowanie planu inwazji

Jednak plan inwazji, jaki miał polecić przygotować Donald Trump, spotkał się z oporem ze strony wysokich rangą wojskowych. Według źródeł, na które powołuje się brytyjski dziennik, amerykański przywódca poprosił o opracowanie takowego planu Wspólne Dowództwo Operacji Specjalnych (JSOC).

Szefowie sztabów stwierdzili natomiast, że byłoby to niezgodne z prawem i - co więcej - nie uzyskałoby poparcia Kongresu.

- Próbowali odwrócić uwagę Trumpa, rozmawiając o mniej kontrowersyjnych środkach, takich jak przechwytywanie rosyjskich "statków-widm" - tajnej sieci setek statków obsługiwanych przez Moskwę w celu uniknięcia zachodnich sankcji - lub przeprowadzenie ataku na Iran - przekazało dziennikowi źródło.

Co więcej, jak czytamy, generałowie uważają plan prezydenta USA za "szalony". "Mówią, że to jak radzenie sobie z pięciolatkiem" - dodano.

Biorą pod uwagę dwa scenariusze. Jeden może "zniszczyć NATO od wewnątrz"

W publikacji zaznaczono, iż europejscy dyplomaci biorą pod uwagę scenariusz, w którym Donald Trump używa m.in. "politycznego przymusu", aby zerwać więzi łączące Grenlandię z Danią.

W jednej z dyplomatycznych depesz opisano także "najgorszy scenariusz" - jeśli zostałby wypełniony, miałby doprowadzić nawet do "zniszczenia NATO od wewnątrz".

"Ponieważ Kongres nie pozwoliłby Trumpowi na wyjście z NATO, zajęcie Grenlandii mogłoby zmusić Europejczyków do opuszczenia NATO. Jeśli Trump chce zakończyć działalność Sojuszu, może to być najwygodniejszy sposób, aby to osiągnąć" - brzmi fragment dokumentu, przytoczony przez "Daily Mail".

Pod uwagę wzięto także scenariusz kompromisowy, który zakłada, że Dania dobrowolnie oddałaby - wtedy uregulowany prawnie - dostęp do Grenlandii USA.

"Ze względu na wewnętrzne kwestie polityczne Trump może zacząć od scenariusza eskalacyjnego, który następnie może przerodzić się w kompromisowy" - czytamy.

Trump chce odwrócić uwagę wyborców? Niedługo przed głosowaniem uzupełniającym

"Daily Mail" nadmienia, że w ocenie brytyjskich dyplomatów Donald Trump chce m.in. w ten sposób odwrócić uwagę amerykańskich wyborców od stanu, w jakim znajduje się krajowa gospodarka.

Ma to związek z wyborami uzupełniającymi, które zaplanowane są pod koniec tego roku. Wyniki głosowania mogłyby spowodować, że Partia Republikańska utraci kontrolę nad Kongresem, a tę z kolei przejmą demokraci.

Zdaniem urzędników tzw. okno możliwości zamyka się latem, dlatego też, w ich ocenie, działania ws. Grenlandii mogą zostać podjęte "wcześniej niż później", a zaplanowany na lipiec szczyt NATO "wydaje się naturalnym momentem na kompromisowe porozumienie".

