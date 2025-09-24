Federalna Administracja Lotnictwa USA podaje, że loty zostały wstrzymane na prośbę linii lotniczych United Airlines.

"Linia lotnicza nie określiła charakteru problemu technicznego, który doprowadził do uziemienia lotów przez mniej niż godzinę" - podał początkowo Reuters.

Następnie poinformowano, że wystąpiły poważne problemy z łącznością.

Loty United Airlines uziemione. Kolejny taki przypadek

Do zdarzenia doszło niecały miesiąc po tym, jak problemy techniczne spowodowały, że United Airlines wstrzymała loty na głównych lotniskach w USA, w tym w Newark, Denver, Houston i Chicago.

Problemy po awarii zakończyły się po kilku godzinach, ale doprowadziły do chaosu komunikacyjnego i przyczyniły się do opóźnień lotów jednej z największych linii lotniczej w USA.

"Kontaktujemy się z klientami, aby zapewnić im dotarcie do celu po awarii technologicznej w środę wieczorem. Podstawowy problem techniczny został rozwiązany, nasz zespół pracuje nad przywróceniem normalnego funkcjonowania" - informowano wtedy w komunikacie.

Sierpniowa awaria zakłóciła ponad 1000 lotów.

Źródło: Reuters

