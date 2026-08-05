W skrócie
- Mężczyznę zatrzymano na polu golfowym należącym do Donalda Trumpa. Miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono broń palną.
- Podczas przeszukania domu zatrzymanego odkryto większą liczbę broni, amunicji oraz notatniki z "niepokojącymi zapiskami".
- Zatrzymanemu postawiono kilka zarzutów, w tym dotyczących nielegalnego posiadania broni i magazynków o dużej pojemności, a sąd zakazał mu zbliżania się do pola golfowego.
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Mężczyznę zatrzymano w niedzielę na polu golfowym pod Los Angeles po tym, jak - według władz - obserwował przygotowania służb bezpieczeństwa do wizyty Trumpa.
38-letni Jeanine John Taele robił zdjęcia i nagrywał filmy na terenie obiektu, a w kieszeni miał 16-nabojowy magazynek. W jego samochodzie na pobliskim parkingu funkcjonariusze znaleźli załadowany pistolet i dodatkowy magazynek - czytamy w komunikacie policji.
USA. Mężczyzna zatrzymany na polu golfowym Donalda Trumpa
Podczas przeszukania jego domu w pobliskim mieście Downey, przeprowadzonego w poniedziałek, zabezpieczono dużą liczbę sztuk broni palnej, magazynków i amunicji, kamizelki kuloodporne oraz notatniki zawierające "niepokojące zapiski".
Informację o zatrzymaniu ogłoszono, gdy Trump przygotowywał się do przyjazdu na kolację połączoną ze zbiórką funduszy dla Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej (RNC) w klubie golfowym Trump National Golf Course pod Los Angeles - zauważyła AP.
Taele usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczący rozboju drugiego stopnia, nielegalnego posiadania magazynka o dużej pojemności oraz posiadania karabinu lub strzelby z lufą o niedozwolonej długości - podała AP. Postawiono mu również zarzut wykroczenia polegającego na przewożeniu ukrytej broni palnej w pojeździe.
Przeszukano dom zatrzymanego. Notatnik z "niepokojącymi zapiskami"
W poniedziałek mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Sąd nakazał mu trzymać się z dala od pola golfowego oraz zakazał mężczyźnie posiadania broni. Kaucję ustalono na 250 tys. dolarów. Śledztwo trwa.
Biuro szeryfa poinformowało również, że podczas interwencji w niedzielę ustalono, iż Taele był objęty dochodzeniem prowadzonym przez policję w związku z podejrzeniem rozboju.
W 2025 roku ława przysięgłych uznała innego mężczyznę za winnego usiłowania zamachu na Donalda Trumpa w należącym do prezydenta klubie golfowym na Florydzie.