W skrócie Agenci Secret Service zatrzymali w pobliżu Białego Domu nielegalnie przebywającego w USA Wenezuelczyka, który poruszał się skradzionym autem.

W pojeździe zajętym przez służby znaleziono pistolet maszynowy MAC-10, pistolet Glock 43x, karabin AR-15 oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji.

Zatrzymany Ronny Guanipa-Chrinos usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni bez zezwolenia oraz paserstwa i pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

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Agenci Secret Service zatrzymali w pobliżu Białego Domu Wenezuelczyka w skradzionym aucie, w którym była broń palna - poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Według DHS podejrzany - nielegalny imigrant, Ronny Guanipa-Chrinos - miał grozić zabiciem prezydenta Donalda Trumpa. Jak podaje ABC News, w oficjalnym zawiadomieniu o przestępstwie nie znalazła się jednak wzmianka o tym zarzucie.

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Funkcjonariusz Secret Service zauważył pojazd zaparkowany na Constitution Avenue w pobliżu kompleksu Białego Domu podczas patrolu w nocy z czwartku na piątek. Kiedy zapukał w szybę Forda F-150 i zapytał kierowcę, czy wszystko w porządku oraz czy posiada przy sobie broń, Guanipa-Chrinos skinął głową na znak potwierdzenia - wynika z dokumentów sądowych.

- Mam broń, ponieważ próbowali mnie nią zabić, więc musiałem im ją odebrać; jest w brązowej torbie - powiedział śledczym mężczyzna po wyjściu z pojazdu, korzystając z Tłumacza Google.

W pojeździe znaleziono pistolet maszynowy MAC-10, pistolet Glock 43x oraz karabin AR-15. DHS poinformowało również o zabezpieczeniu "kilkudziesięciu sztuk amunicji". Pojazd figurował w rejestrze skradzionych aut.

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W piątek Guanipa-Chrinos stanął on przed Sądem Wyższej Instancji Dystryktu Kolumbii (Superior Court). Został oskarżony o nieuprawnione użycie pojazdu, paserstwo, posiadanie pistoletu i karabinu bez zezwolenia oraz o inne zarzuty dotyczące broni palnej. Pozostaje w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

- To zdarzenie odzwierciedla podwyższony poziom zagrożenia, w jakim działamy, a także fakt, że wciąż zdarzają się przypadki uzbrojonych osób kierujących się w stronę kompleksu Białego Domu - wyjaśnił dyrektor Secret Service Sean Curran, cytowany przez agencję UPI.

DHS podkreśla, że Wenezuelczyk przebywa w USA nielegalnie. Wjechał na terytorium Stanów Zjednoczonych przez granicę w Teksasie w 2024 roku.



