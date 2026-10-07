W skrócie Uzbrojeni mężczyźni próbowali przeprowadzić grupę nielegalnych migrantów z Białorusi na teren Łotwy, grożąc żołnierzom i zmuszając migrantów do przekroczenia granicy.

Po incydencie zamaskowane osoby nielegalnie weszły na terytorium Łotwy, gdzie uszkodziły sprzęt i ukradły kamery, po czym wróciły na stronę białoruską.

Łotewskie władze podkreślają narastającą liczbę przypadków sabotażu na granicy. Z tego powodu przedłużono operację "Wilkołak".

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O sprawie poinformował we wtorek łotewski minister spraw wewnętrznych Janis Dombrava. Jak zrelacjonował w mediach społecznościowych, doszło do starcia między uzbrojoną eskortą a łotewskimi żołnierzami. Wobec wojskowych padły groźby.

"Osoby eskortujące nielegalnych migrantów, które znajdowały się po stronie białoruskiej, były uzbrojone, groziły (łotewskim - red.) żołnierzom, a także aktywnie nakłaniały i popychały grupę migrantów w kierunku Łotwy" - napisał na platformie X.

Groźby na łotewsko-białoruskiej granicy. Władze o "poważnych konsekwencjach"

Następnie grupa zamaskowanych osób nielegalnie przedostała się na terytorium Łotwy, kradnąc znajdujący się tam sprzęt.

"Kilka godzin po tym incydencie osoby w maskach wkroczyły na terytorium Łotwy, uszkodziły szafkę rozdzielczą i ukradły kamery, zanim zdążył przybyć na miejsce patrol straży granicznej. Po tym osoby te powróciły na terytorium Białorusi" - opisał Dombrava.

Łotewski szef MSW ostrzegł władze Białorusi, że tego typu incydenty graniczne mogą pociągnąć za sobą "poważne konsekwencje" dla Mińska.

Szef łotewskiej straży granicznej o przypadkach sabotażu

Szef straży granicznej Łotwy Guntis Pujats powiedział z kolei agencji LETA, że jego zdaniem zbrojna ochrona migrantów mogła składać się z członków zorganizowanych grup przestępczych, które wykorzystują przychylne nastawienie białoruskich służb specjalnych do nielegalnego przerzucania obywateli państw trzecich przez granicę.

W ocenie Pujatsa coraz częściej dochodzi do przypadków sabotażu wymierzonych w obiekty infrastruktury granicznej. Jednocześnie zapory graniczne są niszczone znacznie rzadziej niż przed rokiem.

Portal Press przekazał, że według łotewskiej armii ostatni incydent potwierdza, że prowokacje na granicy białoruskiej będą kontynuowane, a nielegalna migracja - wykorzystywana jako narzędzie nacisku na Łotwę i na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i NATO.

Łotwa. Napięta sytuacja na granicy z Białorusią. Przedłużono operację "Wilkołak"

Dodajmy, że ze względu na napiętą sytuację na granicy z Białorusią operacja "Wilkołak" przeciwko nielegalnym migrantom, pochodzącym głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu, została przedłużona do końca grudnia. Decyzję w tej sprawie ogłosiła we wtorek łotewska kancelaria rady ministrów.

Serwis Kyiv Independent przypomniał, że podobne incydenty miały miejsce w przeszłości. W 2021 roku Unia Europejska nałożyła na Białoruś sankcje za wykorzystywanie migrantów jako narzędzia politycznego.

W ostatnich miesiącach nasiliły się też działania w ramach wojny hybrydowej prowadzonej przeciwko Europie przez Moskwę i Białoruś. Między innymi w nocy z 14 na 15 września siły NATO zestrzeliły drona, który wleciał do litewskiej przestrzeni powietrznej z Białorusi.



