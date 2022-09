Prezydent Rosji Władimir Putin w czwartek przybył do Samarkandy w Uzbekistanie na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Putin spotkał się tak między innymi z przywódcami Iranu, Kirgistanu, Pakistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, a także Azerbejdżanu, Indii i Turcji.

Podczas szczytu kamery zarejestrowały zastanawiające zachowanie Putina. Widać na nim, jak idzie pod rękę z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, który podtrzymuje przywódcę Rosji. Putin wydaje się mieć jakieś problemy z chodzeniem.

Co ze zdrowiem Putina?

W mediach co jakiś czas pojawiają się spekulacje dotyczące zdrowia prezydenta Rosji. Pod koniec sierpnia Władimir Putin podczas spotkania z jednym z generałów mocno ściskał swoje biurko. Był to już kolejny raz, gdy zaobserwowano u niego ten charakterystyczny gest - informowały media. Według ekspertów może to wskazywać na powstrzymywanie niekontrolowanego drżenia rąk.

W wakacje Putin odwiedził w Petersburgu muzeum wojskowe. Wówczas uwagę mediów przykuło nagranie, na którym rozmawia z córką ministra obrony Siergieja Szojgu Ksenią. Prezydent Rosji używa wówczas tylko lewej dłoni, prawa bezwiednie zwisa przy boku. Widać też jak polityk utyka.

Z kolei w maju włoski dziennik "La Stampa", powołując się na swoje niesprecyzowane źródła, podał, że Putin przeszedł operację w nocy z poniedziałku na wtorek - podał. Powodem operacji ma być rak, na którego ma chorować rosyjski polityk. Kilka dni wcześniej informację o nowotworze Putina podawał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow.