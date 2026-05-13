W skrócie Tajlandia planuje skrócić pobyt bezwizowy dla turystów z 93 krajów, w tym Polski, z 60 do 30 dni w celu ograniczenia przestępczości i niekontrolowanego przepływu ludzi.

Władze Tajlandii zapowiadają analizę systemu wizowego i zaostrzenie kontroli, skupiając się na nadużywaniu wiz oraz kontroli działalności niezgodnej z prawem przez niektórych turystów.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Tajlandii ze względu na wysokie ryzyko ataków terrorystycznych, zwłaszcza w południowych prowincjach, oraz zaleca unikanie zgromadzeń politycznych.

Jak poinformowała agencja Reutera, Tajlandia zamierza skrócić okres bezwizowego pobytu dla turystów z 93 krajów, w tym Polski. Do tej pory możliwość wjazdu bez wizy dotyczyła 60 dni, teraz zostanie jednak skrócona do 30 dni. Jak wyjaśniło tajlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ma to pomóc zapobiegać działalności przestępczej.

Władze Tajlandii zapowiedziały też, że zmierzają przeanalizować inne rodzaje wiz, aby upewnić się, że osoby wjeżdżające do kraju wpisują się w obowiązujące przepisy. Rząd chce sprawdzić, czy duża liczba kategorii pozwoleń na wjazd jest nadal konieczna, a także czy niektóre z nich można połączyć.

Środki te mają na celu rozwianie obaw dotyczących niewłaściwego wykorzystywania przedłużonych wiz i angażowania niektórych turystów w działalność niezgodną z prawem.

Tajlandia. Rząd zapowiedział zmiany w systemie wizowym

"Bangkok Post", powołując się na szefa MSZ Tajlandii, poinformowała, że rząd nie spodziewa się dużego sprzeciwu wobec tej propozycji. Sihasak Phuangketkaeow ocenił, że obecny okres bezwizowego pobytu może być przesadny i pozwala osobom, które nie mają zamiaru podróżować w celach podróżniczych, na nadużycie tego rozwiązania.

Dziennik zwrócił przy tym uwagę, że zmiany są wynikiem między innymi zarzutów ze strony mieszkańców niektórych miejscowości turystycznych. Oskarżają oni rząd, że rozluźnienie warunków wizowych doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych transakcji kupna przedsiębiorstw przez cudzoziemców.

Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy wszystkie zmiany wejdą w życie. Phuangketkaeow podkreślił, że priorytetem jest obecnie wprowadzenie 30-dniowego systemu bezwizowego dla turystów. Zapowiedział też, że władze zaostrzą przy okazji procedury kontroli.

- Nie dyskryminujemy żadnej narodowości. Musimy jednak surowo karać tych, którzy angażują się w niepożądane działania, zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem - mówił szef MSZ Tajlandii, cytowany przez "Bangkok Post".

Przypomnijmy, że możliwość przebywania w Tajlandii bez wizy przez 60 dni obowiązywała od lipca 2024 roku.

Polskie MSZ ostrzega przed wyjazdami do Tajlandii. "Wysokie ryzyko ataków"

Przypomnijmy, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami do Tajlandii, a przede wszystkim do jej południowych prowincji. W regionach tych występuje bowiem "wysokie ryzyko ataków terrorystycznych z użyciem bomb i broni palnej".

"Na niektórych obszarach w tych prowincjach wprowadzony jest stan wyjątkowy i obowiązują dodatkowe kontrole i ograniczenia w podróżowaniu" - przypomina MSZ.

Z tego powodu resort apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwłaszcza w pobliżu atrakcji turystycznych, obiektów kultu religijnego czy podczas udziału w imprezach masowych.

"W związku z napiętą sytuacją społeczno-polityczną unikaj protestów, zbiorowych demonstracji oraz innych zgromadzeń o charakterze politycznym. Stosuj się do zaleceń miejscowych struktur bezpieczeństwa" - dodał resort.

Źródła: Reuters, "Bangkok Post"

