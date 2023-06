Od 2021 roku toksyczna odmiana alg, zwana ostreopsis, staje się coraz bardziej rozpowszechniona na atlantyckim wybrzeżu. W wyniku kontaktu z tymi glonami już niemal 900 osób odczuwało objawy zbliżone do grypy: nudności, zaczerwienienie oczu i uczucie zmęczenia. Teraz wydano ostrzeżenie przed ich powrotem.

Francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (ANSES) ostrzega przed niebezpieczeństwem. Toksyczne glony pojawiły się na atlantyckim wybrzeżu Francji i Hiszpanii.

Algi ostreopsis - czy jest się czego bać?

Jak informuje serwis Euronews Green, objawy zakażenia toksycznymi algami przypominają te, których doświadczamy w przypadku zachorowania na grypę. Jak wyjaśnia mieszkający w miejscowości Biarritz doktor Marc Rappoport, który sam się zaraził, objawy wystąpiły 45 minut po kontakcie z glonami.

Zakażony cierpiał na nudności, a wieczorem zaczął odczuwać ból i zmęczenie a jego oczy stały się zaczerwienione. Jak wyjaśnia dr Rappoport, objawy utrzymywały się przez 48 godzin.

Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie unoszących się w powietrzu kropel wody morskiej, ale może też do niego dojść przez kontakt ze skórą lub układ trawienny, na przykład po połknięciu wody.

Objawy pojawiają się kilka godzin po kontakcie z algami i znikają po kilku dniach. Szczególnie uważać powinny osoby z chorobami układu oddechowego, gdyż w ich przypadku zakażenie może mieć poważniejszy przebieg. Takie osoby powinny unikać przebywania na wybrzeżu w okresie kwitnienia alg.

Na których plażach uważać?

W 2021 roku z powodu zakwitu toksycznych glonów zamkniętych było wiele plaż w Hiszpanii i we Francji, między innymi w miejscowościach Biarritz, Saint-Jean-de-Luz i Bidart.

Obecnie ANSES ostrzega przed pojawieniem się tych alg w rejonie plaż baskijskich. Może to dotyczyć tych samych miejscowości co w 2021 roku - we Francji i w Hiszpanii. Obecnie jednak burmistrzyni turystycznego Biarritz w Hiszpanii, Maïder Arosteguy, przewiduje że w 2023 roku tamtejsze plaże prawdopodobnie nie zostaną zamknięte. Maïder Arosteguy dodaje, że jeśli poziom alg ostreopsis stanie się alarmujący, to zostanie to ogłoszone w lokalnej aplikacji pogodowej Kalilo.

Wszystkim osobom wypoczywającym na atlantyckich plażach Francji i Hiszpanii, zwłaszcza w Kraju Basków, zaleca się szczególną ostrożność.

