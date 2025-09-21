Utrudnienia na europejskim lotnisku. Odwołano połowę poniedziałkowych lotów

Adrianna Rymaszewska

Adrianna Rymaszewska

Lotnisko w Brukseli zwróciło się do linii lotniczych z prośbą o odwołanie połowy z zaplanowanych na poniedziałek lotów - poinformował w niedzielę operator portu lotniczego. Na miejscu wciąż występują problemy z systemem odprawy, będące następstwem sobotniego cyberataku.

Lotnisko w Brukseli nadal mierzy się ze skutkami sobotniego cyberataku
Lotnisko w Brukseli nadal mierzy się ze skutkami sobotniego cyberatakuJUSTIN TALLISAFP

W skrócie

  • Lotnisko w Brukseli poprosiło linie lotnicze o odwołanie połowy poniedziałkowych lotów po cyberataku, który sparaliżował system odprawy.
  • Oprogramowanie dostarczane przez Collins Aerospace RTX.N wciąż nie odzyskało pełnej funkcjonalności, przez co pasażerowie muszą przybywać wcześniej na lotnisko i śledzić komunikaty.
  • Hakerzy zaatakowali porty lotnicze także w Berlinie, Dublinie i Londynie, jednak polskie lotniska pozostają bezpieczne według informacji ministra cyfryzacji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rzeczniczka lotniska w stolicy Belgii poinformowała, że dostawca systemu, Collins Aerospace RTX.N, nie dostarczył jeszcze bezpiecznej, zaktualizowanej wersji oprogramowania.

Ta jest z kolei niezbędna do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania lotniska.

Bruksela. Połowa poniedziałkowych lotów odwołana

Od soboty rano w porcie lotniczym w Brukseli występują olbrzymie problemy z odprawą pasażerów. Wszystko po tym, jak lotnisko padło ofiarą cyberataku.

Z tego powodu w niedzielę zwrócono się z prośbą do linii lotniczych o odwołanie 50 proc. z zaplanowanych na poniedziałek lotów.

Zobacz również:

Cyberatak na system odpraw i boardingu zakłócił pracę kilku lotnisk w Europie / zdjęcie ilustracyjne
Świat

Odwołane i opóźnione loty. Problemy na europejskich lotniskach

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Poza Brukselą hakerzy wzięli na swój celownik także lotniska w Berlinie, Dublinie i Londynie. Część lotów całkowicie odwołano, a część odbyła się z dużym opóźnieniem. Władze portów apelowały do pasażerów o przyjeżdżanie tylko na potwierdzone rejsy i śledzenie bieżących komunikatów.

    Konieczne było również wcześniejsze stawienie się do odprawy - dwie godziny przed lotami w strefie Schengen i trzy godziny przed rejsami poza nią.

    Akcja na lotniskach w Europie. Gawkowski: Ukierunkowany atak

    Do problemów na niektórych europejskich lotniskach odniósł się wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

    We wpisie na portalu X przekazał, że na razie nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce.

    Zobacz również:

    Polak został aresztowany na lotnisku w Dublinie (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Polak zatrzymany na lotnisku w Dublinie. W tle śmierć starszego mężczyzny

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      Jak dodał, wstępne analizy wskazały na "ukierunkowany atak, wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego".

      "Informacje o sytuacji są na bieżąco zbierane, a polskie służby są w kontakcie ze służbami z innych państw" - zapewnił Gawkowski.

      Źródło: Reuters, Interia

      Zobacz również:

      Niemiecki myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon
      Świat

      Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Wystartowały niemieckie myśliwce

      Artur Pokorski
      Artur Pokorski
      Niższe ceny energii w przyszłym roku? Motyka w ''Gościu Wydarzeń'': Zdaniem naszego resortu jest to realnePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze