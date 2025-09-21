W skrócie Lotnisko w Brukseli poprosiło linie lotnicze o odwołanie połowy poniedziałkowych lotów po cyberataku, który sparaliżował system odprawy.

Oprogramowanie dostarczane przez Collins Aerospace RTX.N wciąż nie odzyskało pełnej funkcjonalności, przez co pasażerowie muszą przybywać wcześniej na lotnisko i śledzić komunikaty.

Hakerzy zaatakowali porty lotnicze także w Berlinie, Dublinie i Londynie, jednak polskie lotniska pozostają bezpieczne według informacji ministra cyfryzacji.

Rzeczniczka lotniska w stolicy Belgii poinformowała, że dostawca systemu, Collins Aerospace RTX.N, nie dostarczył jeszcze bezpiecznej, zaktualizowanej wersji oprogramowania.

Ta jest z kolei niezbędna do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania lotniska.

Bruksela. Połowa poniedziałkowych lotów odwołana

Od soboty rano w porcie lotniczym w Brukseli występują olbrzymie problemy z odprawą pasażerów. Wszystko po tym, jak lotnisko padło ofiarą cyberataku.

Z tego powodu w niedzielę zwrócono się z prośbą do linii lotniczych o odwołanie 50 proc. z zaplanowanych na poniedziałek lotów.

Poza Brukselą hakerzy wzięli na swój celownik także lotniska w Berlinie, Dublinie i Londynie. Część lotów całkowicie odwołano, a część odbyła się z dużym opóźnieniem. Władze portów apelowały do pasażerów o przyjeżdżanie tylko na potwierdzone rejsy i śledzenie bieżących komunikatów.

Konieczne było również wcześniejsze stawienie się do odprawy - dwie godziny przed lotami w strefie Schengen i trzy godziny przed rejsami poza nią.

Akcja na lotniskach w Europie. Gawkowski: Ukierunkowany atak

Do problemów na niektórych europejskich lotniskach odniósł się wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

We wpisie na portalu X przekazał, że na razie nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce.

Jak dodał, wstępne analizy wskazały na "ukierunkowany atak, wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego".

"Informacje o sytuacji są na bieżąco zbierane, a polskie służby są w kontakcie ze służbami z innych państw" - zapewnił Gawkowski.

