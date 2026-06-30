Utracono kontakt z samolotem z Warszawy. Izrael poderwał myśliwce

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Izraelskie myśliwce zostały poderwane po tym, jak wojsko otrzymało informację o utracie łączności z samolotem lecącym z Warszawy do Tel Awiwu - informuje "The Times of Izrael". Rejs Polskich Linii Lotniczych LOT, obsługiwany przez Electra Airways, zawrócił nad Morzem Śródziemnym. Izraelska armia przekazała później, że kontakt z maszyną został odzyskany.

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Dwa izraelskie myśliwce F-15 lecą w formacji nad chmurami na dużej wysokości.
Izraelskie myśliwce zostały poderwany po utracie kontaktu z samolotem z WarszawyIsrael Air Forcemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Izraelskie myśliwce przechwyciły samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu po utracie kontaktu radiowego.
  • Na pokładzie lotu, obsługiwanego przez Electra Airways, było około 180 osób, a pilot przez pomyłkę uruchomił sygnał o porwaniu.
  • Kontakt z maszyną przywrócono, a wszystkie działania związane z incydentem zakończono.
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O sprawie poinformował we wtorek portal "The Times of Israel". Z przekazanych informacji wynika, że problemy z kontaktem dotyczyły maszyny lecącej do Izraela z Polski.

Więcej szczegółów podał izraelski portal JFeed, powołując się na telewizję N12. Z jego relacji wynika, że incydent dotyczył rejsu bułgarskiej linii Electra Airways z Warszawy do Tel Awiwu, na którego pokładzie było około 180 osób.

Izrael. Samolot z Warszawy utracił łączność. Akcja służb

Pilot miał przez pomyłkę uruchomić w kokpicie sygnał, oznaczający porwanie samolotu, a chwilę później przekazać, że alarm był fałszywy.

Mimo wyjaśnienia izraelskie służby miały uruchomić procedury bezpieczeństwa - poderwano myśliwce i nakazano maszynie zmianę trasy w kierunku Cypru.

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Alicja Krause

Jak wyjaśniają media, w takich sytuacjach myśliwce mogą zostać skierowane w rejon lotu maszyny, aby wizualnie potwierdzić jej tożsamość i sprawdzić, czy załoga nie sygnalizuje problemów.

Siły Obronne Izraela poinformowały, że "kontakt z samolotem został przywrócony", a działania związane z incydentem "zakończyły się".

Nie przekazano jednak szczegółów, dotyczących przyczyn problemów z łącznością ani informacji o ewentualnym zagrożeniu na pokładzie.

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