W skrócie Dwóch członków załogi statku Fitburg zostało aresztowanych po uszkodzeniu kabla między Helsinkami a Tallinem.

Statek Fitburg płynął z Petersburga do Hajfy, a jego załoga pochodziła z różnych krajów byłego ZSRR.

Sprawa jest podobna do incydentów z poprzednich lat, gdzie statki płynące z Rosji uszkadzały kable, a o losie załogi zdecyduje sąd.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Członkowie jednostki towarowej, która w sylwestra płynęła z Petersburga do izraelskiej Hajfy, to obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji.

- Na obecnym etapie nie jest jednak możliwe poinformowanie o narodowości aresztowanych ani o roli jaką pełnili na statku - podano w komunikacie policji.

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Mający 132 metry długości statek Fitburg, pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został sprowadzony w stronę płd. wybrzeża Finlandii, niedaleko Helsinek.

Finlandia. Uszkodzony kabel na Bałtyku. Śledczy wskazują na podobieństwo spraw

Prowadzący sprawę komisarz Risto Lohi przyznał, że incydent jest podobny do tych z poprzednich lat, gdy dochodziło do uszkodzeń kabli, a czynnikiem wspólnym jest to, że także i tym razem chodzi o statek towarowy płynący z Rosji i jego kotwica została zrzucona do morza.

Niemal dokładnie rok temu w Boże Narodzenie 2024 r. tankowiec Eagle S płynąc z Petersburga z opuszczoną kotwicą uszkodził podmorskie kable telekomunikacyjne oraz energetyczny między Estonią a Finlandią.

Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby a oficerom statku postawiono zarzuty. Sąd w Helsinkach umorzył jednak postępowanie, stwierdzając że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie ponieważ podejrzewane przestępstwa miały miejsce w strefie ekonomicznej Finlandii, poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Według telewizji MTV obrony załogi Fitburga podjął się ten sam adwokat, który zajmował się sprawą Eagle S.

Jarubas w "Graffiti": Najwięcej waży zaangażowanie Trumpa Polsat News