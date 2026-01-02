Uszkodzony kabel na Bałtyku. Akcja służb, są nowe informacje

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Aresztowano dwóch członków załogi statku Fitburg - przekazała policja po przesłuchaniu 14 osób z pokładu jednostki. Kolejne dwie osoby zostały objęte zakazem podróżowania. Chodzi o sprawę niedawnego uszkodzenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych w Zatoce Fińskiej. Statek płynął z Rosji do Izraela.

  • Dwóch członków załogi statku Fitburg zostało aresztowanych po uszkodzeniu kabla między Helsinkami a Tallinem.
  • Statek Fitburg płynął z Petersburga do Hajfy, a jego załoga pochodziła z różnych krajów byłego ZSRR.
  • Sprawa jest podobna do incydentów z poprzednich lat, gdzie statki płynące z Rosji uszkadzały kable, a o losie załogi zdecyduje sąd.
Członkowie jednostki towarowej, która w sylwestra płynęła z Petersburga do izraelskiej Hajfy, to obywatele Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji.

- Na obecnym etapie nie jest jednak możliwe poinformowanie o narodowości aresztowanych ani o roli jaką pełnili na statku - podano w komunikacie policji.

Do uszkodzenia kabla należącego do fińskiego operatora Elisa doszło w środę nad ranem w strefie ekonomicznej Estonii. Mający 132 metry długości statek Fitburg, pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Vincent i Grenadyny, został sprowadzony w stronę płd. wybrzeża Finlandii, niedaleko Helsinek.

Finlandia. Uszkodzony kabel na Bałtyku. Śledczy wskazują na podobieństwo spraw

Prowadzący sprawę komisarz Risto Lohi przyznał, że incydent jest podobny do tych z poprzednich lat, gdy dochodziło do uszkodzeń kabli, a czynnikiem wspólnym jest to, że także i tym razem chodzi o statek towarowy płynący z Rosji i jego kotwica została zrzucona do morza.

    Niemal dokładnie rok temu w Boże Narodzenie 2024 r. tankowiec Eagle S płynąc z Petersburga z opuszczoną kotwicą uszkodził podmorskie kable telekomunikacyjne oraz energetyczny między Estonią a Finlandią.

    Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby a oficerom statku postawiono zarzuty. Sąd w Helsinkach umorzył jednak postępowanie, stwierdzając że Finlandia nie ma jurysdykcji w tej sprawie ponieważ podejrzewane przestępstwa miały miejsce w strefie ekonomicznej Finlandii, poza fińskimi wodami terytorialnymi.

    Według telewizji MTV obrony załogi Fitburga podjął się ten sam adwokat, który zajmował się sprawą Eagle S.

