W skrócie Fińskie służby zatrzymały statek Fitburg podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla telekomunikacyjnego między Helsinkami a Tallinem.

Premier Finlandii oczekuje weryfikacji, czy był to akt celowy czy przypadek.

W ostatnim czasie doszło do serii awarii kabli na Morzu Bałtyckim, trwa dochodzenie w sprawie ich przyczyn.

Orpo skomentował zajście w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Iltalehti". Stwierdził, że takie incydenty to w sylwestra "wyjątkowy zbieg okoliczności".

- Jest pokusa, by wysnuć pewne wnioski, ale tego nie zrobię - powiedział premier Finlandii.

Orpo skomentował w ten sposób zatrzymanie przez fińskie służby statku towarowego Fitburg podejrzanego o uszkodzenie w środę nad ranem kabla telekomunikacyjnego położonego między Helsinkami a Tallinem.

Jednostka wypłynęła 30 grudnia z Petersburga do Hajfy w Izraelu.

Niemal równo rok temu, w Boże Narodzenie 2024 roku, tankowiec Eagle S, płynący również z rosyjskiego portu i wchodzący w skład tzw. floty cieni, uszkodził poprzez przeciągnięcie po dnie na odcinku blisko 100 km kotwicy podmorskie kable między Finlandią a Estonią, w tym kabel energetyczny oraz kilka telekomunikacyjnych.

Po tym zdarzeniu NATO powołało misję Bałtycka Straż (Baltic Sentry) do monitorowania i ochrony morskiej infrastruktury.

Zatoka Fińska. Uszkodzenie podmorskiego kabla. Zatrzymano całą załogę statku

Według szefa fińskiego rządu trzeba ustalić, czy incydent, który zdarzył się w sylwestra 2025 roku był "celowym działaniem, czy też skutkiem błędów w żegludze bądź warunków pogodowych".

Fińska policja poinformowała, że w związku ze incydentem zatrzymano wszystkich 14 członków załogi statku zarejestrowanego na karaibskich wyspach Saint Vincent i Grenadyn. Są oni obywatelami Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Dziennik "Helsingin Sanomat" podał, że ambasada Rosji wyraziła gotowość udzielenia pomocy rosyjskim członkom załogi.

Uszkodzenie kabla nastąpiło w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, ale fińskie służby sprowadziły statek w stronę wybrzeża Finlandii. Jednostka, na potrzeby dochodzenia, kotwiczy obecnie w porcie Kantvik pod Helsinkami.

Seria incydentów na Bałtyku. Awarie podmorskich kabli

Władze Estonii poinformowały również, że w ostatnim czasie doszło do awarii także kilku innych kabli, w tym łączących kraj ze Szwecją. Do niektórych uszkodzeń - jak przekazały lokalne organy - mogło dojść z powodu niedawnego sztormu na Bałtyku.

Największe wątpliwości budzi awaria kabla fińskiego operatora telekomunikacyjnego i dostawcy usług cyfrowych, firmy Elisa. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Połączenia internetowe między Finlandią a Estonią oraz działanie systemów informatycznych zapewniają obecnie inne kable podmorskie łączące oba kraje - poinformował estoński resort sprawiedliwości i cyfryzacji.

