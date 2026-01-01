Uszkodzony kabel na Bałtyku, akcja służb. Na jaw wychodzą nowe fakty
- Jest pokusa, by wysnuć pewne wnioski, ale tego nie zrobię - powiedział premier Finlandii Petteri Orpo, odnosząc się do uszkodzenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych w Zatoce Fińskiej. Fińskie służby zatrzymały podejrzewany w sprawie statek towarowy Fitburg oraz całą jego załogę. Jednostka płynęła z Rosji do Izraela. Są też kolejne szczegóły.
W skrócie
- Fińskie służby zatrzymały statek Fitburg podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla telekomunikacyjnego między Helsinkami a Tallinem.
- Premier Finlandii oczekuje weryfikacji, czy był to akt celowy czy przypadek.
- W ostatnim czasie doszło do serii awarii kabli na Morzu Bałtyckim, trwa dochodzenie w sprawie ich przyczyn.
Orpo skomentował zajście w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Iltalehti". Stwierdził, że takie incydenty to w sylwestra "wyjątkowy zbieg okoliczności".
- Jest pokusa, by wysnuć pewne wnioski, ale tego nie zrobię - powiedział premier Finlandii.
Orpo skomentował w ten sposób zatrzymanie przez fińskie służby statku towarowego Fitburg podejrzanego o uszkodzenie w środę nad ranem kabla telekomunikacyjnego położonego między Helsinkami a Tallinem.
Niemal równo rok temu, w Boże Narodzenie 2024 roku, tankowiec Eagle S, płynący również z rosyjskiego portu i wchodzący w skład tzw. floty cieni, uszkodził poprzez przeciągnięcie po dnie na odcinku blisko 100 km kotwicy podmorskie kable między Finlandią a Estonią, w tym kabel energetyczny oraz kilka telekomunikacyjnych.
Po tym zdarzeniu NATO powołało misję Bałtycka Straż (Baltic Sentry) do monitorowania i ochrony morskiej infrastruktury.
Zatoka Fińska. Uszkodzenie podmorskiego kabla. Zatrzymano całą załogę statku
Według szefa fińskiego rządu trzeba ustalić, czy incydent, który zdarzył się w sylwestra 2025 roku był "celowym działaniem, czy też skutkiem błędów w żegludze bądź warunków pogodowych".
Fińska policja poinformowała, że w związku ze incydentem zatrzymano wszystkich 14 członków załogi statku zarejestrowanego na karaibskich wyspach Saint Vincent i Grenadyn. Są oni obywatelami Rosji, Gruzji, Kazachstanu i Azerbejdżanu. Dziennik "Helsingin Sanomat" podał, że ambasada Rosji wyraziła gotowość udzielenia pomocy rosyjskim członkom załogi.
Uszkodzenie kabla nastąpiło w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, ale fińskie służby sprowadziły statek w stronę wybrzeża Finlandii. Jednostka, na potrzeby dochodzenia, kotwiczy obecnie w porcie Kantvik pod Helsinkami.
Seria incydentów na Bałtyku. Awarie podmorskich kabli
Władze Estonii poinformowały również, że w ostatnim czasie doszło do awarii także kilku innych kabli, w tym łączących kraj ze Szwecją. Do niektórych uszkodzeń - jak przekazały lokalne organy - mogło dojść z powodu niedawnego sztormu na Bałtyku.
Największe wątpliwości budzi awaria kabla fińskiego operatora telekomunikacyjnego i dostawcy usług cyfrowych, firmy Elisa. W tej sprawie prowadzone jest dochodzenie.
Połączenia internetowe między Finlandią a Estonią oraz działanie systemów informatycznych zapewniają obecnie inne kable podmorskie łączące oba kraje - poinformował estoński resort sprawiedliwości i cyfryzacji.