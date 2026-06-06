W skrócie Cztery osoby zostały podejrzane o uszkodzenie kabli teleinformatycznych w Zatoce Fińskiej, które miało miejsce w sylwestra.

Fińscy śledczy zakończyli postępowanie w sprawie uszkodzenia dwóch kabli teleinformatycznych przez statek Fitburg na wodach estońskiej strefy ekonomicznej i częściowo fińskich.

Inspekcja wykazała, że statek Fitburg był sprawny technicznie i spełniał wymagania prawne, nie stwierdzono usterek zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.

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W czwartek fińscy śledczy zakończyli śledztwo w sprawie uszkodzenia dwóch kabli teleinformatycznych przez statek Fitburg, do którego doszło 31 grudnia ubiegłego roku w Zatoce Fińskiej. Do uszkodzeń doszło w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz częściowo również na wodach terytorialnych Finlandii.

Śledczy zakwalifikowali działanie jako sabotaż, usiłowanie sabotażu oraz zakłócenie przesyłu telekomunikacji. Po zakończeniu śledztwa w sprawie jest czterech podejrzanych. Wcześniej informowano, że są to obywatele Azerbejdżanu, Gruzji, Rosji oraz Kazachstanu. Na trzech z nich nałożono zakaz podróżowania.

"W toku wstępnego śledztwa zebrano informacje z miejsca wypadku, z pokładu statku oraz z urządzeń załogi, a śledztwo prowadzono z wykorzystaniem metod technicznych i taktycznych. Obejmowało ono między innymi przesłuchania, badania podwodne oraz szeroko zakrojoną współpracę z organami ścigania" - poinformowała fińska policja.

Prokuratura sporządzi teraz ostateczne wersje aktów oskarżenia. Decyzję o wniesieniu oskarżenia podejmuje zastępca prokuratora generalnego - przekazano w komunikacie.

Statek uszkodził kable w Zatoce Fińskiej. Zakończyło się śledztwo

Do zdarzenia doszło 31 grudnia 2025 roku na wodach Zatoki Fińskiej. Statek Fitburg pływający pod banderą Saint Vincent i Grenadyny uszkodził kable telekomunikacyjne łączące Finlandię z Estonią. Kable najprawdopodobniej zostały zerwane poprzez ciągniętą pod dnie kotwicę.

Służby natychmiast zareagowały, zatrzymały statek i skierowały na bezpieczne kotwicowisko w pobliżu Helsinek. Cztery osoby podejrzane o udział w uszkodzeniu kabli zostały zatrzymane, a statek został przebadany przez ekspertów.

Inspekcja wykazała, że statek Fitburg wybudowano w 2022 roku i znajdował się w odpowiednim stanie technicznym i spełniał wszystkie wymogi przewidziane prawem. Nie znaleziono również żadnych usterek, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu żeglugi.





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