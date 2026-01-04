Uszkodzenie kabla w Bałtyku. Premier Łotwy: Policja wszczęła dochodzenie
Uszkodzenie kabla optycznego należącego do prywatnego przedsiębiorstwa wykryto w Morzu Bałtyckim nieopodal Lipawy - poinformowała w niedzielę wieczorem premier Łotwy Evika Silina. Jak dodała, użytkownicy sieci telekomunikacyjnej w jej kraju "nie ucierpieli" z powodu tego incydentu. "Jestem w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i odpowiednimi służbami. Policja wszczęła dochodzenie" - nadmieniła.
"W Morzu Bałtyckim w pobliżu Lipawy wykryto uszkodzenie kabla optycznego należącego do prywatnej firmy. Użytkownicy łotewskiej sieci telekomunikacyjnej nie ucierpieli w wyniku tego incydentu" - napisała na platformie X premier Łotwy.
"Jestem w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i odpowiedzialnymi służbami. Policja Państwowa wszczęła dochodzenie, a okoliczności są obecnie wyjaśniane" - dodała Evika Silina.
Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał na antenie łotewskiej telewizji, że informację o możliwym uszkodzeniu kabla otrzymano w sobotę od strony litewskiej.
Łotwa. Na Bałtyku uszkodzono kabel optyczny, przyczyny nie są znane
Dokładne przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. - Nie możemy jeszcze spekulować na temat przyczyn uszkodzeń. Firma, po przeprowadzeniu własnej analizy i pomiarów cyfrowych, nie wyklucza na razie żadnej z wersji - podkreślił Arvis Zīle.
- Mogę potwierdzić, że szkody nie dotknęły w żaden sposób użytkowników łotewskich - dodał szef Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Głos w sprawie incydentu zabrał minister obrony Łotwy. "Marynarka Wojenna zapewnia ochronę naszych wód terytorialnych, infrastruktury krytycznej i wybrzeża. Prowadzona jest stała wymiana informacji z państwami regionu Morza Bałtyckiego" - napisał na platformie X.
"Eksperci Marynarki Wojennej, we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policją Państwową, uczestniczą w wyjaśnianiu okoliczności" - dodał Andris Spruds.
Napięcie w regionie Morza Bałtyckiego. NATO wzmocniło swoją obecność
Region Morza Bałtyckiego znajduje się w stanie podwyższonej gotowości po serii przerw w dostawach energii elektrycznej, połączeń telekomunikacyjnych i gazociągów, do których doszło od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku - przypomina agencja Reutera. NATO wzmocniło swoją obecność, wykorzystując fregaty, samoloty i drony morskie.
Ostatni incydent został upubliczniony pięć dni po tym, jak fińska policja przejęła statek towarowy płynący z Rosji do Izraela pod zarzutem sabotażu podmorskiego kabla telekomunikacyjnego biegnącego z Helsinek przez Zatokę Fińską do Estonii.
