W skrócie Uszkodzono kabel optyczny w Morzu Bałtyckim w pobliżu Lipawy, ale użytkownicy łotewskiej sieci telekomunikacyjnej nie odczuli skutków awarii.

Policja Łotwy wszczęła dochodzenie, a przyczyny incydentu są nadal nieznane; służby współpracują w sprawie wyjaśnienia sprawy.

Region Morza Bałtyckiego pozostaje w stanie podwyższonej gotowości z powodu wcześniejszych przerw w infrastrukturze, a NATO wzmocniło tam swoją obecność.

"W Morzu Bałtyckim w pobliżu Lipawy wykryto uszkodzenie kabla optycznego należącego do prywatnej firmy. Użytkownicy łotewskiej sieci telekomunikacyjnej nie ucierpieli w wyniku tego incydentu" - napisała na platformie X premier Łotwy.

"Jestem w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i odpowiedzialnymi służbami. Policja Państwowa wszczęła dochodzenie, a okoliczności są obecnie wyjaśniane" - dodała Evika Silina.

Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał na antenie łotewskiej telewizji, że informację o możliwym uszkodzeniu kabla otrzymano w sobotę od strony litewskiej.

Dokładne przyczyny zdarzenia na razie nie są znane. - Nie możemy jeszcze spekulować na temat przyczyn uszkodzeń. Firma, po przeprowadzeniu własnej analizy i pomiarów cyfrowych, nie wyklucza na razie żadnej z wersji - podkreślił Arvis Zīle.

- Mogę potwierdzić, że szkody nie dotknęły w żaden sposób użytkowników łotewskich - dodał szef Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Głos w sprawie incydentu zabrał minister obrony Łotwy. "Marynarka Wojenna zapewnia ochronę naszych wód terytorialnych, infrastruktury krytycznej i wybrzeża. Prowadzona jest stała wymiana informacji z państwami regionu Morza Bałtyckiego" - napisał na platformie X.

"Eksperci Marynarki Wojennej, we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policją Państwową, uczestniczą w wyjaśnianiu okoliczności" - dodał Andris Spruds.

Napięcie w regionie Morza Bałtyckiego. NATO wzmocniło swoją obecność

Region Morza Bałtyckiego znajduje się w stanie podwyższonej gotowości po serii przerw w dostawach energii elektrycznej, połączeń telekomunikacyjnych i gazociągów, do których doszło od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku - przypomina agencja Reutera. NATO wzmocniło swoją obecność, wykorzystując fregaty, samoloty i drony morskie.

Ostatni incydent został upubliczniony pięć dni po tym, jak fińska policja przejęła statek towarowy płynący z Rosji do Izraela pod zarzutem sabotażu podmorskiego kabla telekomunikacyjnego biegnącego z Helsinek przez Zatokę Fińską do Estonii.

Źródło: LSM.lv, Reuters

