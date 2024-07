Skazany na śmierć na Białorusi obywatel Niemiec zwrócił się do Alaksandra Łukaszenki z wnioskiem o ułaskawienie - donoszą białoruskie media. Jak czytamy, obecnie trwa analiza wniosku Rico Kriegera, ale sam satrapa miał stwierdzić, iż to on w sprawie Niemca będzie miał "ostatnie słowo".