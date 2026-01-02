W skrócie Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wyraża gotowość do rozmów z USA w sprawie walki z narkotykami, sprzedaży ropy i współpracy gospodarczej.

Relacje Wenezueli z USA ulegają pogorszeniu, a Stany Zjednoczone nasilają militarną presję na Morzu Karaibskim, nie wykluczając ataków na cele w Wenezueli.

Rosja włącza się do konfliktu, wyrażając poparcie dla rządu Maduro i wzywając USA do dialogu i deeskalacji napięcia.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył w czwartek w wywiadzie dla wenezuelskiej telewizji VTV, że "jest gotów" przedyskutować z Waszyngtonem kwestę walki z przemytem narkotyków, sprzedaży ropy naftowej lub porozumień o współpracy ekonomicznej.

- Jeżeli oni (rząd USA) chce poważnie przedyskutować kwestię walki z narkobiznesem, jesteśmy gotowi. Jeżeli chcą wenezuelskiej ropy, Wenezuela jest gotowa na inwestycje amerykańskie, jak to się dzieje w przypadku Chevronu. Kiedy chcą, gdzie chcą i jak chcą - oświadczył Maduro.

Dodał, że jego kraj jest również gotów do rozmów na temat "szerszych porozumień o współpracy gospodarczej". Maduro odmówił jednak potwierdzenia lub zaprzeczenia, w odpowiedzi na pytanie czy doszło już do bezpośredniej ingerencji sił amerykańskich na terytorium Wenezueli.

USA- Wenezuela. Trump zwiększa presję na Maduro

Maduro wypowiadał się w czasie nasilającego się kryzysu w stosunkach z Waszyngtonem i coraz większej presji wywieranej przez USA na jego kraj.

Przez ostatnie miesiące Stany Zjednoczone stopniowo zwiększały obecność na Morzu Karaibskim, zbliżając się do wybrzeży Wenezueli. Donald Trump oskarżył Nicolasa Maduro o wspieranie kartelu narkotykowego i wysyłanie do USA "chorych i złych ludzi".

Prezydent USA stwierdził również, że "Wenezuela jest całkowicie okrążona przez największą w historii armadę sformowaną w Ameryce Południowej". Stany Zjednoczone prowadzą też ataki na statki przemytnicze na Karaibach. Dotychczas amerykańska armia uderzyła w 28 łodzi, w wyniku których zginęło 100 osób.

W ostatnich tygodniach Trump nie wykluczał też uderzeń w cele lądowe w Wenezueli, związane przede wszystkim z produkcją i handlem narkotykami. Prezydent USA twierdził, że takie ataki mają rozpocząć się "niedługo".

Reżim Maduro utrzymuje jednak, że prawdziwym celem amerykańskiej administracji jest przejęcie kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy.

Konflikt na Karaibach. Rosja stanęła po stronie Wenezueli

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia na sytuację na Karaibach zareagował Kreml. Rosyjski resort spraw zagranicznych opublikował komunikat po rozmowie Siergieja Ławrowa z szefem wenezuelskiego MSZ Yvanem Gilem Pinto.

Moskwa poparła stanowisko mówiące, że operacje amerykańskiego wojska w newralgicznym rejonie niosą "dalekosiężne konsekwencje" dla tego obszaru i stanowią zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi.

"Strona rosyjska ponownie potwierdziła wsparcie i solidarność z przywództwem i narodem Wenezueli w obecnym kontekście" - poinformowano. Kilka dni wcześniej MSZ Rosji wezwało Stany Zjednoczone do dialogu z Wenezuelą. "Potrzebna jest deeskalacja" - zaznaczono, komentując pogłębiający się konflikt między tymi krajami.

Zwrócono się również do administracji Donalda Trumpa, wyrażając nadzieję, że "nie popełni ona fatalnego błędu", który niósłby "nieprzewidywalne konsekwencje dla całej półkuli zachodniej".

