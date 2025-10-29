USA zredukują liczebność wojsk w Europie? Mamy komentarz z obozu władzy

W skrócie Stany Zjednoczone ogłosiły redukcję liczby żołnierzy - przekazały władze Rumunii.

Decyzja podyktowana jest nowymi priorytetami strategicznymi USA i skonsolidowaną obecnością NATO na wschodniej flance.

Donald Trump zapowiadał wcześniej, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie bez zmian, co ma kluczowe znaczenie odstraszające wobec Rosji.

"Ministerstwo Obrony Narodowej zostało poinformowane o przezbrojeniu części amerykańskich wojsk rozmieszczonych na wschodniej flance NATO, w ramach procesu ponownej oceny globalnej postawy sił zbrojnych USA" - poinformował resort.

Redukcja ma objąć m.in. amerykańskich żołnierzy z bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu pod Konstancą nad Morzem Czarnym.

Przekazano także, że "zmiana liczebności sił zbrojnych USA jest efektem nowych priorytetów administracji prezydenckiej, ogłoszonych w lutym".

"W decyzji uwzględniono również fakt, że NATO wzmocniło swoją obecność i aktywność na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na korektę swojej postawy wojskowej w regionie" - wyjaśniono.

Redukcja amerykańskich wojsk w Europie. Rumunia ma nie być jedyna

Decyzja uwzględnia również fakt, że NATO skonsolidowało swoją obecność i działania na wschodniej flance, co pozwala Stanom Zjednoczonym na dostosowanie swojej postawy militarnej w regionie - powiadomił portal Digi 24.

Jak ustalono, redukcją objętych zostało około 800 żołnierzy. Portal donosi również, że USA wycofają też swoje wojska z Bułgarii, Węgier i Słowacji.

Wcześniej o takim ruchu administracji Trumpa informował "Kyiv Post" powołując się na źródła w Białym Domu. Urzędnicy podkreślili, że ruch ten nie "wpłynie znacząco na operacje USA w regionie".

"Początkowo w wewnętrznych dyskusjach rozważano redukcje zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, jednak ostateczna decyzja objęła tylko Rumunię" - wynika z ustaleń gazety.

Polskie MON komentuje: Nic się nie zmienia

- Nie ma ani takich dokumentów, ani takich komunikatów ze strony amerykańskiej. Na ten moment nic się nie zmienia. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską, a temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce to w tych rozmowach kwestia absolutnie priorytetowa - mówi Interii polityk obozu władzy doskonale zorientowany w sytuacji.

- Pamiętajmy, że Amerykanie prowadzą również bilateralne relacje ze wszystkimi członkami NATO i takie decyzje mogą podejmować w ramach relacji dwustronnych - zaznacza nasze źródło. Przypomina też, że wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mniej więcej półtora tygodnia temu widział się z Sekretarzem Obrony USA Pete'em Hegsethem i żadnych informacji o redukcji amerykańskiego kontyngentu w Polsce nie otrzymał.

Źródła Interii wskazują, że decyzja Amerykanów o zmniejszeniu liczebności wojsk w Rumunii może być związana z nową strategią obronną Stanów Zjednoczonych. - Miała zostać opublikowana w październiku, ale wciąż jej nie ma, wciąż na nią czekamy. Jedną z kluczowych kwestii była właśnie obecność amerykańskich wojsk w Europie - przypomina rozmówca Interii.

Z kolei Marcin Przydacz stwierdził w nadesłanym Interii stanowisku, że "relacje polsko-amerykańskie są w bardzo dobrym kształcie". Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta dodał, że "pamiętamy o publicznej deklaracji Prezydenta Trumpa z 3 września bieżącego roku, że nie zamierza redukować liczby swoich żołnierzy z Polski". Przydacz podkreślił, że nic się od tego czasu nie zmieniło.

Podobnie sprawę komentuje doradca szefa MON Maciej Samsonowicz. - Nie dostaliśmy żadnych informacji o zmniejszeniu liczebności wojsk amerykańskich. Jesteśmy silnymi sojusznikami. Zabiegaliśmy o to my oraz prezydent Nawrocki - mówi Interii.

Redukcja amerykańskich wojsk w Europie. Urzędnik NATO komentuje

"Władze NATO i USA pozostają w bliskim kontakcie w sprawie rozmieszczenia sił zbrojnych" - poinformował w środę Reuters, powołując się na przedstawiciela NATO w Europie.

"Władze NATO i USA pozostają w ścisłym kontakcie w sprawie naszej ogólnej postawy, aby zapewnić NATO utrzymanie silnej zdolności do odstraszania i obrony. Władze USA poinformowały NATO o tej zmianie z wyprzedzeniem" - zapewniał urzędnik.

Trump zapewniał, że wojska USA zostaną w Polsce. "Wartość odstraszająca"

Uzasadnienie tych cięć wiąże się z szerszą inicjatywą Pentagonu, mającą na celu skoncentrowanie zasobów na Ameryce Północnej i Południowej oraz lepsze przeciwdziałanie Chinom w rejonie Pacyfiku.

Przypomnijmy, że Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim gwarantował, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zostanie zmniejszona, a wręcz przeciwnie - może nawet zwiększona.

Zdaniem ekspertów przeciwny ruch stanowiłby dla Rosji jedynie zachętę do eskalacji sytuacji międzynarodowej. - Obecność wojsk amerykańskich na północno-wschodniej flance ma kluczową wartość odstraszającą - podkreśla Justyna Gotkowska, zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

Dodała również w rozmowie z korespondentem "Kyiv Post", że jednostki rotacyjne - takie jak obecnie stacjonujące w Rumunii - są "najłatwiejsze do wycofania".

W Polsce stacjonuje obecnie około 10 tys. rotacyjnych żołnierzy amerykańskich.

