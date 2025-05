USA znoszą restrykcje. Polski rząd: Zabiegaliśmy o taki krok

"Przedstawiciele polskiego rządu podczas wielu spotkań w ostatnich miesiącach intensywnie zabiegali o taki krok" – podkreślił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do decyzji Departamentu Handlu USA o wycofaniu restrykcji na eksport zaawansowanych chipów, m.in. do Polski. Z kolei Karol Nawrocki zamieścił wpis, w którym sugeruje, że to dzięki niemu USA zmieniły zdanie.