USA znoszą restrykcje. Nawrocki: Wezwałem urzędników Białego Domu

"To kluczowy krok w kierunku wzmocnienia innowacji sojuszniczych i roli Polski w gospodarce opartej na sztucznej inteligencji" - ocenił Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji Departamentu Handlu USA o wycofaniu restrykcji na eksport zaawansowanych chipów, m.in. do Polski. Kandydat na prezydenta wskazał, że podczas swojej wizyty w Waszyngtonie "wezwał wysokich rangą urzędników" do zmiany decyzji.