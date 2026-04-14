Umowa na linii USA - Indonezja została podpisana w poniedziałek w Pentagonie.

Pete Hegseth, wraz z ministrem obrony Indonezji, ogłosili podniesienie rangi wzajemnych relacji militarnych do statusu głównego partnerstwa współpracy obronnej.

USA i Indonezja. Strategiczna umowa i kluczowy region

Jak informuje agencja AFP, umowa Stanów Zjednoczonych z Indonezją zakłada m.in.:

modernizację i budowę potencjału wojskowego,

szkolenia i profesjonalną edukację wojskową,

wspólne ćwiczenia obronne i

współpracę operacyjną.

"Oba państwa potwierdzają swoje wspólne zaangażowanie w utrzymanie pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Pentagon.

Z kolei władze w Dżakarcie wskazały, że nowy rozdział w relacjach z USA to "szansa na wzmocnienie potencjału obronnego kraju".

Indo-Pacyfik. USA, Indonezja i współpraca obronna

W dalszej części komunikatu możemy przeczytać jednak, że Indonezja zachowuje przy tym prawo do prowadzenia "swobodnej i aktywnej polityki zagranicznej, interesów narodowych i pełnego poszanowania dla suwerenności państwa".

Wskazano również, że prośba Stanów Zjednoczonych o udostępnienie wojskom USA dostępu do przestrzeni powietrznej Indonezji jest obecnie "starannie analizowana".

"Wymaga to dalszych dyskusji za pośrednictwem mechanizmów technicznych i stosownych procedur krajowych" - podkreśla w komunikacie Ministerstwo Obrony tego państwa.

Jak wskazuje AFP, powołując się na dane serwisu analiz obronnych Global Firepower, Indonezja posiada obecnie największy potencjał militarny w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

USA partnerem Indonezji. W tle cieśnina Malakka i ropa naftowa

Agencja przypomina o jeszcze jednej rzeczy. Indonezja położona jest w strategicznym miejscu dla transportu ropy naftowej.

Kraj ten znajduje się nad cieśniną Malakka, która uchodzi za jeden z największych punktów przeładunkowych ropy naftowej i substancji ropopochodnych na całym globie oraz stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych międzynarodowego handlu morskiego.

Przeprawa łączy Ocean Indyjski z Pacyfikiem i szacuje się, że rokrocznie przez jej wody przepływa około sześćdziesięciu tysięcy statków, przez co znajduje się w orbicie zainteresowań Chin, Rosji, a teraz także USA.

Warto podkreślić, że władze w Dżakarcie oficjalnie deklarują "niezaangażowaną postawę dyplomatyczną", jednak w ostatnim czasie kraj dołączył do bloku gospodarek krajów BRICS, do którego należą Rosja i Chiny. W ostatni poniedziałek prezydent Prabowo Subianto spotkał się ze swoim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Tematem ich rozmowy była m.in. ropa naftowa.

Z drugiej strony agencja AFP przypomina, że Indonezja dołączyła do tzw. Rady Pokoju Donalda Trumpa, a wcześniej podpisała z USA umowę handlową.

Źródło: AFP

Czarzasty w ''Graffiti'' o sytuacji Ziobry po wyborach na Węgrzech: Widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu Polsat News Polsat News