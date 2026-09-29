USA zmieniają stosunek do Niemiec. Pentagon stawia Berlin za wzór

Stany Zjednoczone zmieniły swój stosunek do Niemiec w sprawie tempa zbrojeń i rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Berlin zwykle był stawiany przez Donalda Trumpa jako negatywny przykład państwa, które w NATO "jedzie na gapę". Teraz Pentagon ustami podsekretarza stanu Elbridge'a Colby'ego chwali Berlin za wywiązanie się ze zobowiązań wobec NATO na długo przed terminem wyznaczonym na rok 2035.

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Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w mundurze wojskowym na pierwszym planie, w tle żołnierze i namiot polowy.
"Deutsche Welle": Przedstawiciel Pentagonu przedstawił Niemcy jak wzór do naśladowania w kwestii zbrojeńFabian Bimmer / Reuters / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • USA pozytywnie oceniają zaangażowanie Niemiec w rozwój przemysłu zbrojeniowego i spełnianie zobowiązań wobec NATO.
  • Niemcy oraz USA podpisały porozumienie dotyczące ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń.
  • Niemcy planują osiągnąć zakładany przez NATO poziom wydatków na obronność na kilka lat przed wyznaczonym terminem.
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Pochlebne słowa z USA pod adresem Niemiec były w ostatnim czasie rzadkością. Dlatego uwagę niemieckich mediów zwróciła opinia resortu obrony USA, który wprost docenił niemieckie wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych.

"Sojusznicy z NATO, tacy jakNiemcy, podjęli wiarygodne kroki, by wywiązać się ze swoich zobowiązań z szczytu Sojuszu w Hadze na długo przed terminem wyznaczonym na rok 2035" - podkreślił podsekretarz stanu w Pentagonie Elbridge Colby w oświadczeniu skierowanym do Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA.

Niemcy zostały wymienione jako wzór do naśladowania także w kontekście ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń. Ministrowie obrony Niemiec i USA, Boris Pistorius i Pete Hegseth podpisali w połowie tego miesiąca protokół ustaleń o zacieśnieniu współpracy.

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Jak wskazuje agencja DPA, Colby nie pierwszy raz pozytywnie wypowiada się o Niemczech. W sierpniu w siedzibie NATO chwalił ten kraj jako swego rodzaju wzór dla innych sojuszników. - To, co Republika Federalna Niemiec zapoczątkowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy, to "niezwykła zmiana tektoniczna", "historyczna transformacja" - ocenił wówczas. Jego zdaniem Niemcy przeszły od daleko idącej demilitaryzacji do szybkich ponownych zbrojeń.

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i pod naciskiem prezydenta USA Donalda Trumpa NATO uzgodniło w zeszłym roku podczas szczytu w Hadze, że w przyszłości będzie przeznaczać na obronność co najmniej 3,5 procent produktu krajowego brutto. Do tego ma dojść jeszcze 1,5 procent na wydatki związane z obronnością, na przykład na infrastrukturę.

Najpóźniej od 2035 roku kraje Sojuszu mają inwestować rocznie 5 procent PKB w obronność i bezpieczeństwo - najwięcej od czasów zimnej wojny. Niemcy chcą osiągnąć ten cel pięciu procent do 2029 roku.

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