W skrócie
- USA pozytywnie oceniają zaangażowanie Niemiec w rozwój przemysłu zbrojeniowego i spełnianie zobowiązań wobec NATO.
- Niemcy oraz USA podpisały porozumienie dotyczące ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń.
- Niemcy planują osiągnąć zakładany przez NATO poziom wydatków na obronność na kilka lat przed wyznaczonym terminem.
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Pochlebne słowa z USA pod adresem Niemiec były w ostatnim czasie rzadkością. Dlatego uwagę niemieckich mediów zwróciła opinia resortu obrony USA, który wprost docenił niemieckie wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych.
"Sojusznicy z NATO, tacy jakNiemcy, podjęli wiarygodne kroki, by wywiązać się ze swoich zobowiązań z szczytu Sojuszu w Hadze na długo przed terminem wyznaczonym na rok 2035" - podkreślił podsekretarz stanu w Pentagonie Elbridge Colby w oświadczeniu skierowanym do Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA.
Niemcy zostały wymienione jako wzór do naśladowania także w kontekście ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń. Ministrowie obrony Niemiec i USA, Boris Pistorius i Pete Hegseth podpisali w połowie tego miesiąca protokół ustaleń o zacieśnieniu współpracy.
USA chwalą Niemcy w sprawie zbrojeń. Berlin osiągnie cele przed wyznaczonym terminem
Jak wskazuje agencja DPA, Colby nie pierwszy raz pozytywnie wypowiada się o Niemczech. W sierpniu w siedzibie NATO chwalił ten kraj jako swego rodzaju wzór dla innych sojuszników. - To, co Republika Federalna Niemiec zapoczątkowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy, to "niezwykła zmiana tektoniczna", "historyczna transformacja" - ocenił wówczas. Jego zdaniem Niemcy przeszły od daleko idącej demilitaryzacji do szybkich ponownych zbrojeń.
W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i pod naciskiem prezydenta USA Donalda Trumpa NATO uzgodniło w zeszłym roku podczas szczytu w Hadze, że w przyszłości będzie przeznaczać na obronność co najmniej 3,5 procent produktu krajowego brutto. Do tego ma dojść jeszcze 1,5 procent na wydatki związane z obronnością, na przykład na infrastrukturę.
Najpóźniej od 2035 roku kraje Sojuszu mają inwestować rocznie 5 procent PKB w obronność i bezpieczeństwo - najwięcej od czasów zimnej wojny. Niemcy chcą osiągnąć ten cel pięciu procent do 2029 roku.