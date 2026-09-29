W skrócie USA pozytywnie oceniają zaangażowanie Niemiec w rozwój przemysłu zbrojeniowego i spełnianie zobowiązań wobec NATO.

Niemcy oraz USA podpisały porozumienie dotyczące ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń.

Niemcy planują osiągnąć zakładany przez NATO poziom wydatków na obronność na kilka lat przed wyznaczonym terminem.

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Pochlebne słowa z USA pod adresem Niemiec były w ostatnim czasie rzadkością. Dlatego uwagę niemieckich mediów zwróciła opinia resortu obrony USA, który wprost docenił niemieckie wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych.

"Sojusznicy z NATO, tacy jakNiemcy, podjęli wiarygodne kroki, by wywiązać się ze swoich zobowiązań z szczytu Sojuszu w Hadze na długo przed terminem wyznaczonym na rok 2035" - podkreślił podsekretarz stanu w Pentagonie Elbridge Colby w oświadczeniu skierowanym do Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA.

Niemcy zostały wymienione jako wzór do naśladowania także w kontekście ściślejszej współpracy przy produkcji zbrojeń. Ministrowie obrony Niemiec i USA, Boris Pistorius i Pete Hegseth podpisali w połowie tego miesiąca protokół ustaleń o zacieśnieniu współpracy.

USA chwalą Niemcy w sprawie zbrojeń. Berlin osiągnie cele przed wyznaczonym terminem

Jak wskazuje agencja DPA, Colby nie pierwszy raz pozytywnie wypowiada się o Niemczech. W sierpniu w siedzibie NATO chwalił ten kraj jako swego rodzaju wzór dla innych sojuszników. - To, co Republika Federalna Niemiec zapoczątkowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy, to "niezwykła zmiana tektoniczna", "historyczna transformacja" - ocenił wówczas. Jego zdaniem Niemcy przeszły od daleko idącej demilitaryzacji do szybkich ponownych zbrojeń.

W następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i pod naciskiem prezydenta USA Donalda Trumpa NATO uzgodniło w zeszłym roku podczas szczytu w Hadze, że w przyszłości będzie przeznaczać na obronność co najmniej 3,5 procent produktu krajowego brutto. Do tego ma dojść jeszcze 1,5 procent na wydatki związane z obronnością, na przykład na infrastrukturę.

Najpóźniej od 2035 roku kraje Sojuszu mają inwestować rocznie 5 procent PKB w obronność i bezpieczeństwo - najwięcej od czasów zimnej wojny. Niemcy chcą osiągnąć ten cel pięciu procent do 2029 roku.



