USA zaproponowały Kubie wielkie pieniądze. "Jeśli reżim pozwoli"

W skrócie USA zaproponowały Kubie wsparcie obejmujące szybki internet satelitarny oraz 100 mln dolarów pomocy humanitarnej.

Departament Stanu chce, by pomoc była koordynowana z Kościołem katolickim i innymi niezależnymi organizacjami.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie wspominał o rozmowach z kubańskim rządem i w kwietniu zezwolił na dostarczenie ropy naftowej na Kubę przez rosyjskie tankowce ze względów humanitarnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Stany Zjednoczone nadal dążą do przeprowadzenia znaczących reform komunistycznego systemu na Kubie, który jedynie wzbogacił elity i skazał naród kubański na ubóstwo" - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu USA.

Jak podkreślono, "USA złożyły również liczne prywatne oferty rządowi kubańskiemu, aby zapewnić hojną pomoc narodowi kubańskiemu".

Wśród amerykańskich propozycji znalazły się "wsparcie dla darmowego i szybkiego internetu satelitarnego oraz przekazanie 100 mln dolarów bezpośredniej pomocy humanitarnej". Jak dodano, władze na Kubie odmawiają jednak przyjęcia pomocy z USA.

USA mają propozycję dla Kuby. Na stole ogromna kwota

Departament Stanu chce, by pakiet został rozdysponowany we współpracy z Kościołem katolickim "i innymi wiarygodnymi, niezależnymi organizacjami humanitarnymi".

"Do rządu kubańskiego należy decyzja, czy przyjąć naszą ofertę wsparcia, czy też odrzucić niezbędną pomoc ratującą życie i ostatecznie ponieść odpowiedzialność przed narodem kubańskimi za utrudnianie dostępu do tej niezbędnej pomocy" - czytamy w oświadczeniu.

O ofercie dodatkowego wsparcia dla Kuby mówił wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z papieżem Leonem XIV i jego sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem, poświęconym m.in. właśnie tej kwestii. Już wcześniej rząd USA oferował Kubie 6 mln dolarów pomocy na podobnych zasadach.

Oświadczenie wydano po tym, gdy prezydent USA Donald Trump napisał we wtorek, że kubańskie władze "proszą o pomoc" i że będzie o tym rozmawiać.

Kuba - USA. Trudna sytuacja na wyspie

Trump wielokrotnie mówił wcześniej o rozmowach prowadzonych z kubańskim reżimem, choć z reguły wspominał wtedy o potrzebie zmiany komunistycznych władz na wyspie. W marcu przewidywał, że "będzie miał zaszczyt wziąć Kubę". Nie wykluczał też użycia w tym celu siły.

Po tym, gdy USA obaliły Nicolasa Maduro w Wenezueli - kraju będącym głównym dostawcą ropy naftowej dla Kuby - administracja Trumpa odcięła wyspę od dostaw surowców energetycznych, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu i częstych blackoutów.

W kwietniu Trump, mimo trwającej blokady, pozwolił na dostarczenie na Kubę ropy naftowej przez rosyjskie tankowce. Amerykański przywódca powołał się wówczas na względy humanitarne.

Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: Premier wyciąga wnioski z sondaży Polsat News Polsat News