USA: Zadał koleżance 114 ciosów nożem. Będzie sądzony jak dorosły

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Na Florydzie rusza proces Aidena Fucciego. Nastolatek po prawie dwóch latach przyznał się do brutalnego morderstwa koleżanki, 13-letniej Tristyn Bailey. Choć w momencie popełnienia zbrodni chłopak miał 14 lat, to będzie sądzony, jak osoba dorosła. Podczas przedsądowego przesłuchania mówił do siebie i błagał, by "demony nie zabrały jego duszy".

Zdjęcie Nastolatek przyznał się do zabójstwa koleżanki / YouTube/First Coast News (screen) /