Do tragicznego wydarzenia doszło w 2008 roku, kiedy to 65-letni obecnie Yaser Abdel Said z Lewisville w północno-wschodniej części Dallas, rozwścieczony faktem, że jego córki spotykają się z mężczyznami wyznania innego niż islam, zaprosił Aminę i Sarah na obiad. Zamiast tego wywiózł je do Irving i tam zastrzelił w swojej taksówce.

Ciała dziewcząt, uczennic liceum, zostały znalezione właśnie w aucie ojca zaparkowanym przed hotelem.

Śledził córki na każdym kroku

Znajomi i rodzina mężczyzny twierdzą, że Said uznał, iż jego córki przyniosły wstyd rodzinie, chodząc na randki z mężczyznami, którzy nie wyznają islamu.



- Chodził za nimi wszędzie gdzie się udawały, nagrywał każdy ich ruch - powiedziała stacji telewizyjnej WFAA przyjaciółka rodziny Ruth Trotter.

Według "The Dallas Morning News", dziewczęta twierdziły, że ich ojciec wykorzystywał je seksualnie i fizycznie. Kiedy dowiedział się, że starsza z córek ma chłopaka miał wyciągnąć broń i grozić, że ją zabije.

Dramatyczny telefon. "Ojciec mnie postrzelił, umieram"

Portal NY Post informuje, że w poniedziałek w Dallas rozpoczął się proces wyboru ławy przysięgłych. "Oczekuje się, że jurorzy usłyszą wstrząsające zeznania, w tym zapis rozmowy Sarah z dyspozytorką linii 911 tuż przed jej śmiercią" - pisze NY Post.

- Mój ojciec mnie postrzelił, umieram - powiedziała starsza z córek w dramatycznej rozmowie z dyspozytorką.

Yaser Abde Said był na liście FBI

Said od 2014 roku znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI, został zatrzymany w 2020 roku w Justin w stanie Teksas.

W związku ze sprawą aresztowano też brata i bratanka Saida. Usłyszeli oni zarzuty ukrywania zbiega.