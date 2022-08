USA: Zabił siedem osób w trakcie parady. Nie przyznał się do winy

Świat

Oskarżony o zabicie siedmiu i zranienie co najmniej 48 osób Robert E. Crimo nie przyznał się do winy. Do zdarzenia doszło 4 lipca na północnym przedmieściu Chicago podczas parady z okazji Święta Niepodległości. Mężczyźnie grozi dożywocie.

