W skrócie Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak na łódź na wschodnim Pacyfiku, w wyniku którego zginęły trzy osoby.

Dowództwo Południowe USA poinformowało, że statek poruszał się po znanych szlakach przemytu narkotyków, ale nie przedstawiło dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Część specjalistów uważa zabójstwa za niezgodne z prawem, podczas gdy Biały Dom utrzymuje, że są one legalne.

Amerykańskie siły zbrojne poinformowały, że przeprowadziły atak na kolejną łódź na wschodnim Pacyfiku, w wyniku którego zginęły trzy osoby. To co najmniej 185 ofiara operacji USA wymierzonej w osoby oskarżone o przemyt nielegalnych substancji - zauważył "New York Times".

Atak został zarządzony przez gen. Francisa L. Donovana z Korpusu Piechoty Morskiej, szefa Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, które nadzoruje operacje wojskowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

W załączonym przez Dowództwo Południowe USA filmie widać łódź, która staje w płomieniach. Dowództwo poinformowało, że zginęło trzech "narkoterrorystów", a statek poruszał się po "znanych szlakach przemytu narkotyków". Jak zaznaczył dziennik "New York Times", dowództwo nie przedstawiło dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Kolejny atak USA na łódź. "Zabójstwa zgodne z prawem"

Przedstawiciele władz poinformowali jednocześnie, że nie ma osób rannych po stronie amerykańskich żołnierzy. Nowojorski dziennik przytoczył, że był to 54. atak USA na łódź na Karaibach i wschodnim Pacyfiku od września ubiegłego roku. Wówczas administracja Donalda Trumpa rozpoczęła kampanię przeciwko przemytowi narkotyków w regionie.

Wielu specjalistów w dziedzinie prawa regulującego użycie siły uznało te ataki za zabójstwa za niezgodne z prawem. Stwierdzono, że wojsko nie ma prawa celowo atakować cywilów, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia przemocą.

"Biały Dom stwierdził, że zabójstwa te są zgodne z prawem, argumentując, że prezydent Trump ustalił, iż Stany Zjednoczone znajdują się w stanie formalnego konfliktu zbrojnego z kartelami narkotykowymi, a załogi łodzi przewożących narkotyki są 'kombatantami'" - przekazał "NYT".

Źródło: "New York Times"

