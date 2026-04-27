USA zaatakowały łódź na Pacyfiku. Są ofiary, rosną kontrowersje

Marcin Boniecki

Amerykańskie siły zbrojne dokonały kolejnego ataku na łódź na wschodnim Pacyfiku, twierdząc, że była ona zaangażowana w przemyt nielegalnych substancji. W wyniku uderzenia zginęły trzy osoby. Media wskazują jednak na brak dowodów potwierdzających udział łodzi w nielegalnym procederze.

Motorówka przemytników płynąca z dużą prędkością po wodzie, widok z góry, zdjęcie czarno-białe
Kolejny atak USA na łodzie przemytnicze@Southcom / XTwitter

W skrócie

  • Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak na łódź na wschodnim Pacyfiku, w wyniku którego zginęły trzy osoby.
  • Dowództwo Południowe USA poinformowało, że statek poruszał się po znanych szlakach przemytu narkotyków, ale nie przedstawiło dowodów na poparcie tych twierdzeń.
  • Część specjalistów uważa zabójstwa za niezgodne z prawem, podczas gdy Biały Dom utrzymuje, że są one legalne.
Amerykańskie siły zbrojne poinformowały, że przeprowadziły atak na kolejną łódź na wschodnim Pacyfiku, w wyniku którego zginęły trzy osoby. To co najmniej 185 ofiara operacji USA wymierzonej w osoby oskarżone o przemyt nielegalnych substancji - zauważył "New York Times".

Atak został zarządzony przez gen. Francisa L. Donovana z Korpusu Piechoty Morskiej, szefa Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych, które nadzoruje operacje wojskowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

W załączonym przez Dowództwo Południowe USA filmie widać łódź, która staje w płomieniach. Dowództwo poinformowało, że zginęło trzech "narkoterrorystów", a statek poruszał się po "znanych szlakach przemytu narkotyków". Jak zaznaczył dziennik "New York Times", dowództwo nie przedstawiło dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Zobacz również:

Prezydencji Chin i USA
Świat

"Nie jestem rozczarowany". Trump o roli Chin w wojnie z Iranem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

Kolejny atak USA na łódź. "Zabójstwa zgodne z prawem"

Przedstawiciele władz poinformowali jednocześnie, że nie ma osób rannych po stronie amerykańskich żołnierzy. Nowojorski dziennik przytoczył, że był to 54. atak USA na łódź na Karaibach i wschodnim Pacyfiku od września ubiegłego roku. Wówczas administracja Donalda Trumpa rozpoczęła kampanię przeciwko przemytowi narkotyków w regionie.

Wielu specjalistów w dziedzinie prawa regulującego użycie siły uznało te ataki za zabójstwa za niezgodne z prawem. Stwierdzono, że wojsko nie ma prawa celowo atakować cywilów, którzy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia przemocą.

"Biały Dom stwierdził, że zabójstwa te są zgodne z prawem, argumentując, że prezydent Trump ustalił, iż Stany Zjednoczone znajdują się w stanie formalnego konfliktu zbrojnego z kartelami narkotykowymi, a załogi łodzi przewożących narkotyki są 'kombatantami'" - przekazał "NYT".

Źródło: "New York Times"

Zobacz również:

Pete Hegseth drwi z inicjatywy Europejczyków. Wzywa ich do natychmiastowych działań
Bliski Wschód

Pete Hegseth ruga Europę i z niej szydzi. "To nie są poważne działania"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki
Internetowa zbiórka na rzecz dzieciPolsat NewsPolsat News

Najnowsze