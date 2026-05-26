W skrócie Stany Zjednoczone mają trudności z pozyskaniem wolframu po wyczerpaniu zapasów podczas wojny w Iranie, ponieważ większość światowej produkcji kontrolują Chiny.

Administracja Donalda Trumpa planuje utworzenie rezerwy surowców mineralnych o wartości 12 miliardów dolarów i inwestuje w projekty mające na celu zwiększenie dostępności wolframu.

Od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych nie działają kopalnie wolframu, a niedobór uzbrojenia dotyczy również sojuszników USA, takich jak Japonia i Korea Południowa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stacja NBC News poinformowała, że wojna w Iranie znacząco uszczupliła amerykański arsenał, co skłoniło Stany Zjednoczone do poszukiwania wolframu, czyli kluczowego metalu używanego do produkcji bomb czy pocisków rakietowych.

W publikacji podkreślono, że Waszyngton "znalazł się w trudnym położeniu", ponieważ 80 proc. światowej produkcji tego strategicznego surowca kontrolują Chiny. - Na świecie jest bardzo niewiele dużych kopalni wolframu - powiedział Lewis Black, dyrektor generalny firmy Almonty Industries.

- Popyt na wolfram będzie tylko rósł. Dlatego też posiadanie odpornego łańcucha dostaw wolframu będzie miało kluczowe znaczenie w ciągu najbliższej dekady lub dwóch - dodał z kolei Steve Allen, dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa.

USA brakuje wolframu. Administracja Trumpa zapowiedziała utworzenie rezerwy

Ze względu na sytuację administracja Donalda Trumpa zapowiedziała utworzenie rezerwy surowców mineralnych o wartości 12 miliardów dolarów oraz wsparcie nowych projektów górniczych w USA i krajach sojuszniczych.

Wśród inicjatyw mających na celu zwiększenie amerykańskich zapasów wolframu znajduje się warta 1,1 miliarda dolarów fabryka w Kazachstanie. Eksperci podkreślają jednak, że nawet przy aktywnych inwestycjach Zachód "będzie potrzebował dziesięcioleci", aby zmniejszyć zależność od Chin.

- W ciągu mniej niż 20 lat nie osiągniemy całkowitej samowystarczalności - dodał Steve Allen.

Stany Zjednoczone. W kraju nie funkcjonują żadne kopalnie wolframu

Wolfram jest stosowany w myśliwcach, bombach bunkrowych, pociskach przeciwpancernych i systemach rakietowych. Z tego powodu - jak podkreśla serwis RBC-Ukraina - jest on niezbędny do obronności.

Ponadto wykorzystuje się go do produkcji części samolotów, rakiet i innego sprzętu wojskowego, gdy zachodzi potrzeba uzyskania dużej masy w kompaktowej objętości.

Od 2015 roku w Stanach Zjednoczonych nie funkcjonują żadne kopalnie wolframu. Obecną sytuację utrudnia również fakt, że brak uzbrojenia dotyka też sojuszników USA, takich jak Japonia, która opiera się na pociskach Tomahawk oraz Korea Południowa.

Wojna w Iranie. Konflikt między Waszyngtonem a Teheranem narasta

Przypomnijmy, że 5 maja sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że operacja "Epicka Furia" przeciwko Iranowi dobiegła końca i Waszyngton osiągnął swoje deklarowane cele. Później prezydent Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że strona amerykańska ma za sobą "bardzo dobre negocjacje" z Teheranem.

Mimo to we wtorek USA przeprowadziły w Iranie ataki "w samoobronie", a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zestrzeleniu drona MQ-9 i ostrzelaniu amerykańskiego myśliwca F-35, które naruszyły przestrzeń powietrzną Iranu. Teheran zapowiedział jednocześnie, że ma prawo odpowiedzieć na każde naruszenie zawieszenia broni przez USA.

Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei podkreślił jednocześnie, że regionalne mocarstwa "nie będą już dłużej tarczą dla amerykańskich baz", a Stany Zjednoczone "nie będą już mieć bezpiecznej przystani w regionie".

Źródła: NBC News, RBC-Ukraina, Reuters





"Wydarzenia": Awantura o mozaikę. Interweniował konserwator zabytków Polsat News