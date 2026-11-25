W skrócie Ambasada USA w Kijowie wydała ostrzeżenie dla swoich obywateli, stanowczo odradzając im podróże do Ukrainy ze względu na stałe zagrożenie rosyjskimi atakami.

Amerykanie posiadający podwójne obywatelstwo muszą liczyć się z ryzykiem zatrzymania na granicy i przymusowego powołania do ukraińskiej armii.

Według Financial Times administracja Donalda Trumpa zrezygnowała z ofert biznesowych dla Putina, skupiając się w negocjacjach na kwestiach terytorialnych i bezpieczeństwa.

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Ostrzeżenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych przebywających lub wybierających się do Ukrainy pojawiło się we wtorek na oficjalnej stronie Ambasady USA w Kijowie. "Departament Stanu przypomina obywatelom USA, aby nie podróżowali do Ukrainy" - wskazano.

W komunikacie podkreślono, że rosyjskie rakiety i drony dokonują zniszczeń niemal na całym ukraińskim terytorium. Kolejne naloty mieć miejsce "w każdym momencie, z ograniczonym lub w ogóle bez ostrzeżenia" - podkreślono. Przypomniano, że Amerykanie z podwójnym obywatelstwem mogą zostać zatrzymani na granicy i powołani do wojska.

Ambasada zaapelowała do obywateli USA o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia powietrznego. Obejmują one m.in. weryfikowanie, gdzie znajduje się najbliższy schron, sprawdzanie alarmów oraz dbanie, aby w każdej chwili mieć przy sobie naładowane urządzenie umożliwiające komunikację.

Ukraina. Fala ataków, trudna sytuacja w Kijowie

Sytuacja w ukraińskich miastach w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo trudna. Rosja regularnie przeprowadza masowe ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną. Uderzenia szczególnie mocno dotykają Kijów, gdzie wzięto na cel kluczowe szlaki transportowe.

Tymczasem prowadzone przez Stany Zjednoczone negocjacje pokojowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Według nieoficjalnych ustaleń "Financial Times" administracja USA zrezygnowała z planu wykorzystania umów biznesowych jako zachęty dla Władimira Putina do zakończenia wojny z Ukrainą.

Według gazety specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali europejskich urzędników, że powiązania korporacyjne nie są już kluczowym elementem oferty negocjacyjnej USA dla Rosji. Nacisk położono na kwestie terytorialne i bezpieczeństwa - zaznaczono w publikacji.



